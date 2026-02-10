Liderka britanske opozicije kaže da je premijer Starmer još uvijek na funkciji, ali ne i na vlasti

Liderka britanske opozicije Kemi Badenok razgovarala je s medijima nakon poziva premijeru Kiru Starmeru da podnese ostavku, rekavši da je lider laburista još uvijek na funkciji, ali ne i na vlasti.

Badenok je u utorak dala ove komentare nakon što je kabinet izrazio podršku Starmeru nakon skandala s vezom Mandelson - Epstin.

Rekla je da je sasvim jasno da je Laburistička stranka izgubila povjerenje u Starmera, dodajući da je lider škotskih laburista Anas Sarvar "tiho progovorio naglas" pridruživši se pozivima da premijer podnese ostavku.

- Umjesto da rade pravu stvar, ono što su uradili je okupljanje iza premijera - rekla je Badenok, tvrdeći da je parlamentarna Laburistička stranka odlučila podržati Starmera jer su članovi prestravljeni gubitkom vlastitih poslova.

Badenok je također rekla da je njena stranka uvijek spremna podnijeti zahtjev za glasanje o nepovjerenju premijeru, ali da još nisu u fazi da to učine.

- Uz to, još uvijek je pitanje kada će, a ne hoće li Starmer otići - dodala je.

Dodatne nestabilnosti

Komentirajući Starmerovo vodstvo, Badenok je rekla da on stvara mnogo nestabilnosti, ali je priznala da bi alternativni lider laburista stvorio dodatne nestabilnosti.

Visoki ministri britanskog kabineta okupili su se iza Starmera nakon što ga je Sarvar pozvao da podnese ostavku i na mjesto premijera i na mjesto lidera laburista.

Koordinirani iskaz podrške došao je dok je Sarvar u ponedjeljak održao konferenciju za novinare rekavši da se vodstvo Velike Brotanije mora promijeniti, tvrdeći da ometanje mora prestati.

Prošle sedmice Starmer je rekao da mu je žao što je povjerovao u Mandelsonove laži i imenovao ga ambasadorom u SAD-u, dok je pritisak nastavio rasti nakon što je priznao da je znao za Mandelsonove veze s osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, koji je umro 2019. godine.

Epstinovi dosijei

Mandelson je otpušten u septembru, ali nedavno objavljeni Epstinovi dosijei sugeriraju da je dijelio povjerljive informacije s Epstinom dok je bio britanski poslovni sekretar 2009. godine.

Mandelson se također povukao iz Doma lordova i Laburističke stranke.

Ministarstvo pravde SAD-a prošlog mjeseca objavilo je više od tri miliona stranica, 2.000 videozapisa i 180.000 slika u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosijea, koji je stupio na snagu prošlog novembra.

Materijali uključuju fotografije, transkripte velike porote i istražne zapise, iako su mnoge stranice i dalje u velikoj mjeri redigovane. Preživjele žrtve i rodbina žrtava kažu da objavljivanje ne ispunjava ono što zakon zahtijeva i da izostavlja mnogo značajnih informacija.