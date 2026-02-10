Video / Mali avion prinudno sletio na prometnu cestu i udario tri automobila

Jednomotorni avion prinudno je sletio na prometnu cestu u američkoj saveznoj državi Džordžiji, pri čemu je udario u tri automobila, saopćile su nadležne službe. U incidentu su dvije osobe zadobile lakše povrede.
Avion tipa Hoker Bičkraft BE-36 sletio je u ponedjeljak na cestu Braunz Bridž Roud u Gejnsvilu, oko 80 kilometara sjeveroistočno od Atlante, nakon što su prijavljeni problemi s motorom, naveli su Federalna uprava za zrakoplovstvo i policija Gejnsvila.
- Izgubili smo motor prilikom polijetanja iz Gejnsvila - izjavio je pilot Tomas Rodžers za televiziju VAGA-TV, dodajući - "Pokušali smo se vratiti, uradili smo sve po pravilima, ali smo shvatili da se nećemo uspjeti vratiti s obzirom na udaljenost, pa smo odlučili sletjeti na cestu."
Tokom prinudnog slijetanja avion je udario u tri automobila, a rezervoar za gorivo se otkinuo i završio u jednom od vozila, izjavio je kapetan policije Gejnsvila Kevin Holbruk.
Dvije osobe su nakon nesreće prevezene u bolnicu, gdje im je ukazana pomoć zbog lakših povreda, dodao je Holbruk.
- Činjenica da su uspjeli sletjeti usred stotina vozila i da su udarili samo u tri automobila, bez ikakvog kontakta s dalekovodima, zaista je nevjerovatna. Nevjerovatno je da niko nije teže povrijeđen niti je neko izgubio život - rekao je Holbruk, ističući da je riječ o jednoj od glavnih saobraćajnica kroz sjeveroistočnu Džordžiju.