Video / Mali avion prinudno sletio na prometnu cestu i udario tri automobila

Jednomotorni avion prinudno je sletio na prometnu cestu u američkoj saveznoj državi Džordžiji, pri čemu je udario u tri automobila, saopćile su nadležne službe. U incidentu su dvije osobe zadobile lakše povrede. Avion tipa Hoker Bičkraft BE-36 sletio je u ponedjeljak na cestu Braunz Bridž Roud u Gejnsvilu, oko 80 kilometara sjeveroistočno od Atlante, nakon što su prijavljeni problemi s motorom, naveli su Federalna uprava za zrakoplovstvo i policija Gejnsvila.

- Izgubili smo motor prilikom polijetanja iz Gejnsvila - izjavio je pilot Tomas Rodžers za televiziju VAGA-TV, dodajući - "Pokušali smo se vratiti, uradili smo sve po pravilima, ali smo shvatili da se nećemo uspjeti vratiti s obzirom na udaljenost, pa smo odlučili sletjeti na cestu." Tokom prinudnog slijetanja avion je udario u tri automobila, a rezervoar za gorivo se otkinuo i završio u jednom od vozila, izjavio je kapetan policije Gejnsvila Kevin Holbruk.

Mjesto nesreće . AP Mjesto nesreće . AP