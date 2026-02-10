EU radi na planu bez presedana: Ukrajina bi mogla dobiti članstvo već iduće godine

Evropska unija radi na planu bez presedana koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelimično članstvo u Uniji već naredne godine, s ciljem jačanja pozicije Kijeva u Evropi i trajnog udaljavanja zemlje od utjecaja Moskve, navodi Politico, pozivajući se na deset zvaničnika i diplomata upoznatih s razgovorima u Briselu.

Četiri godine nakon početka ruske invazije punog obima, te u trenutku kada Kijev insistira da se članstvo u Evropskoj uniji do 2027. godine ugradi u eventualni mirovni sporazum s Kremljom, ova inicijativa predstavlja značajan zaokret u dosadašnjoj politici proširenja. Prema razmatranom modelu, Ukrajina bi dobila mjesto za stolom Evropske unije prije nego što ispuni sve reforme koje su inače preduslov za punopravno članstvo.

Zvaničnici Evropske unije i predstavnici ukrajinske vlasti upozoravaju da je kandidatura Kijeva hitno pitanje. Rusija će, kako se procjenjuje, pokušati "zaustaviti naše kretanje prema EU", izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u Kijevu, objašnjavajući zbog čega smatra da je važno formalizirati godinu pristupanja, s fokusom na 2027.

- Zato kažemo – navedite datum. Zašto konkretan datum? Zato što će taj datum potpisati Ukrajina, Evropa, Sjedinjene Američke Države i Rusija - poručio je Zelenski.

Koncept "obrnutog proširenja"

Ideja o kojoj se raspravlja u Briselu podsjeća na ranije prijedloge o "Evropi više brzina" koje je zagovarao predsjednik Francuske Emanuel Makron. Najnovija verzija ovog pristupa neformalno je dobila naziv "obrnuto proširenje", jer bi državama omogućila ulazak u Uniju na samom početku procesa ispunjavanja kriterija, a ne tek na njegovom kraju.

Zvaničnici Evropske unije smatraju da je ovakav model privlačan jer bi Ukrajini dao dodatni politički zamah za provođenje reformi u oblasti demokratskih institucija i pravosuđa, istovremeno smanjujući rizik da zemlja izgubi vjeru u evropski put i okrene se od Zapada. Ipak, plan se suočava s ozbiljnim preprekama, među kojima se kao najveća ističe protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbana.

Na osnovu razgovora s diplomatama i zvaničnicima, Politico je izdvojio pet ključnih elemenata predloženog plana.

Priprema Ukrajine

Evropska unija već ubrzava proces kandidature Ukrajine kroz davanje neformalnih smjernica u okviru pregovaračkih klastera. Iako vlasti u Kijevu tvrde da će zemlja biti "tehnički spremna do 2027.", zvaničnici Evropske unije naglašavaju da neće biti prečica kada je riječ o suštinskim reformama.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen iznijela je više opcija za prevazilaženje zastoja u procesu proširenja, uključujući mogućnost da se država najprije priključi Uniji, a potom postepeno stiče puna prava i preuzima sve obaveze članstva. Prema njenim riječima, to ne bi značilo snižavanje kriterija, već slanje snažne političke poruke državama poput Ukrajine, Moldavije i Albanije. Iako se Njemačka protivi stvaranju sistema s više nivoa članstva, u Briselu se procjenjuje da bi pritisak Pariza, Rima i Varšave mogao ublažiti stav Berlina.

Najveća prepreka ostaje potreba za jednoglasnom saglasnošću svih 27 članica Evropske unije, čemu se Orban otvoreno protivi. U Briselu se s posebnom pažnjom prate mađarski izbori u aprilu, uz nadu da bi eventualni Orbanov poraz mogao dovesti do promjene politike Budimpešte. Njegov politički rival Peter Mađar već je najavio mogućnost raspisivanja referenduma o ovom pitanju.

U slučaju da Orban zadrži vlast, pojedini evropski zvaničnici smatraju da bi Donald Tramp mogao odigrati važnu ulogu. Kako Tramp želi posredovati u mirovnom sporazumu koji bi uključivao pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji do 2027. godine, vjeruje se da bi mogao izvršiti pritisak na Orbana da ne blokira dogovor.

Ako svi pokušaji propadnu, Evropska unija kao krajnju opciju razmatra aktiviranje Člana 7 Ugovora o Evropskoj uniji protiv Mađarske, što bi moglo dovesti do suspenzije prava glasa Budimpešte u Uniji. Iako se Brisel zasad ustručava od takvog poteza kako ne bi dodatno jačao Orbanovu poziciju pred izbore, diplomate potvrđuju da je ova mogućnost "apsolutno realna" ukoliko se opstrukcije nastave.