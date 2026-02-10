"Vulkan sudnjeg dana" se probudio: Posljednji put je ubio na hiljade ljudi

Poslije više od četiri decenije mirovanja, vulkan koji je poslednji put ubio hiljade ljudi ponovo pokazuje znakove aktivnosti, zbog čega ga stručnjaci pomno prate.

Istraživači su uočili porast temperature, pojavu mehurića gasova i neobične sumporne formacije unutar meksičkog vulkana El Čičon, poznatog i kao Čičonal. Ove promjene zabilježene su tokom monitoringa Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika (UNAM) sprovedenog između juna i decembra 2025. godine.

El Čičon je posljednji put eruptirao 1982. godine, kada je poginulo najmanje 2.000 ljudi u jednoj od najtežih vulkanskih katastrofa u istoriji Meksika.

Nova saznanja

Naučnici su primijetili povišenu toplotu, promjene u hemijskom sastavu jezera unutar kratera, te emisije gasova poput sumporovodonika i ugljen-dioksida, koji u visokim koncentracijama mogu biti opasni.

U krateru su zabilježene i neobične šuplje sumporne sfere koje se formiraju u bazenima tečnog sumpora. Ipak, stručnjaci navode da trenutno nema dokaza o kretanju magme ispod vulkana. Aktivnost je najvjerovatnije hidrotermalna i ne ukazuje na neposrednu erupciju.

Nova saznanja proizlaze iz detaljnog terenskog rada i daljinskog monitoringa Instituta za geofiziku UNAM-a, koji godinama proučava unutrašnju dinamiku Čičonala.

Tokom inspekcija, naučnici su primijetili da je jezero u krateru, inače zelen zbog algi, poprimilo sivkastu boju, što sugerira povišene nivoe sulfata i silicijuma u vodi. Termalna mjerenja pokazala su da su temperature na dnu jezera i kratera porasle iznad uobičajenih vrijednosti.

Tim je dokumentovao promjenljive koncentracije hlorida i promjene u interakciji gasova i vode, znakove da vrele tečnosti cirkulišu ispod površine, prenio je Green Matters.

Uzorci gasova pokazali su prisustvo sumporovodonika (H₂S) i ugljen-dioksida (CO₂) u blizini kratera, koji mogu predstavljati rizik za ljude i životinje u zatvorenim ili nisko ležećim područjima. Ipak, naučnici ističu da su ovakve emisije uobičajene u aktivnim hidrotermalnim sistemima i ne moraju nužno signalizirati erupciju.

Vulkanolog dr Patrisija Hakome Pas sa UNAM-a objasnila je da je neobična aktivnost najvjerovatnije izazvana interakcijom pregrijane podzemne vode s vrućim stenama, a ne kretanjem rastopljene magme ka površini.

- Uočeno ponašanje je u skladu s hidrotermalnim procesima ili manjim parnim eksplozijama - rekla je dr Pas na nedavnom predavanju.

Seizmički podaci iz regiona pokazuju nizak nivo seizmičke aktivnosti, što dodatno sugerira da se magma trenutno ne kreće ispod vulkana. Čičonal je zatvoren za posjetioce od katastrofalne erupcije 1982. godine, ali je postao ključna istraživačka lokacija za naučnike koji proučavaju dugoročne vulkanske procese.

Jezero u krateru i naslage sumpora pružaju rijetke prilike za ispitivanje načina na koji toplota i fluide oblikuju vulkanske pejzaže tokom vremena.

Katastrofa iz 1982. godine

žSjećanje na katastrofu iz 1982. godine i dalje je živo u južnom Meksiku. Od 28. marta te godine, Čičonal je izbacivao oblake pepela i piroklastične tokove, uništavajući sela, poljoprivredno zemljište i plantaže kafe, prisiljavajući hiljade ljudi na bijeg i izazivajući dugoročne ekonomske i ekološke posljedice.

Danas naučnici navode da trenutna aktivnost malo podsjeća na uslove prije erupcije iz 1982. godine. Ipak, upozoravaju da vulkani mogu ostati dinamični decenijama ili čak vijekovima nakon velikih eksplozivnih događaja.

Suptilne promjene u temperaturi, emisijama gasova i hemiji vode mogu biti rani znakovi promjena u vulkanskom sistemu ispod površine.

Za praćenje Čičonala, istraživači koriste dronove, satelitsko osmatranje i instrumente na terenu za praćenje termalnih anomalija, gasova i deformacija tla. Kontinuirani monitoring je ključan jer vulkanski sistemi mogu brzo mijenjati stanje, a rano otkrivanje je presudno za javnu sigurnost.

Za sada, stručnjaci navode da nema razloga za paniku. Ipak, obnovljena aktivnost vulkana podsjeća da uspavani vulkani rijetko potpuno miruju i da decenije tišine ne znače da su procesi duboko ispod površine zaista prestali.