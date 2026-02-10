Otac ustrijelio kćer nakon svađe oko Trampa

Britanka koju je otac ustrijelio tokom posjete njegovom domu u Teksasu ranije tog dana posvađala se s njim oko Donalda Trampa, rečeno je na istražnom ročištu u Velikoj Britaniji. Lusi Harison (23) iz Varingtona pogođena je metkom u prsa 10. januara prošle godine u očevoj kući u Prosperu, nedaleko od Dalasa, prenosi BBC.

Svađa oko Trampa i oružja

Istraga o smrti Lusi Harison sada je otvorena pred sudom u Velikoj Britaniji, gdje je njen dečko Sam Litler opisao "žestoku raspravu" o Trampu, koji je tada trebao biti inauguriran za svoj drugi predsjednički mandat.

Litler, koji je sa Harison putovao u SAD na odmor, izjavio je da se ona često uzrujavala zbog očeva stava o posjedovanju oružja. Na ročištu se također čulo da je otac, Kris Harison, koji se preselio u Ameriku dok mu je kći bila dijete, ranije bio na rehabilitaciji zbog ovisnosti o alkoholu.

Litler je posvjedočio da je njegova partnerica tokom svađe o Trampu pitala oca: "Kako bi se ti osjećao da sam ja u takvoj situaciji i da me neko seksualno napadne?" Kris Harison je odgovorio da ima još dvije kćeri koje žive s njim pa ga to ne bi toliko uzrujalo. Litler je dodao da je Lusi bila "prilično uzrujana" i da je otrčala na sprat.

Istraga u Americi

Kasnije istog dana, otprilike pola sata prije nego što su trebali krenuti na aerodrom, Lusi Harison bila je u kuhinji kada ju je otac uzeo za ruku i odveo u svoju spavaću sobu u prizemlju, rekao je Litler sudu. Petnaestak sekundi kasnije začuo je glasan prasak, a zatim i Krisa Harisona kako doziva svoju suprugu Heder. "Sjećam se da sam utrčao u sobu. Lusi je ležala na podu kraj ulaza u kupatilo, a Kris je samo neartikulirano vrištao", ispričao je.

Policija u Teksasu istraživala je smrt 23-godišnjakinje kao moguće ubojstvo iz nehaja, no protiv njenog oca nije pokrenut kazneni postupak nakon što je porota okruga Collin odbila podići optužnicu.

Njena majka Džejn Kouts izjavila je da je kći, koja je radila kao nabavljačica za modni brend Boohoo, bila "puna života". "Bila je brižna i strastvena oko svega. Voljela je raspravljati o stvarima do kojih joj je bilo stalo", rekla je.

Pravni manevar na sudu

Kris Harison nije prisustvovao ročištu. Njegova advokatica Ana Samuel na početku je zatražila da se mrtvozornica Džeklin Devoniš izuzme iz slučaja, tvrdeći da bi objektivan promatrač mogao zaključiti da postoji "mogućnost pristranosti". Ustvrdila je da se istraga vodi "više kao kriminalistička istraga, a ne kao postupak utvrđivanja činjenica".

Lois Noris, koja zastupa majku Džejn Kouts, rekla je da je zahtjev bio "pravna zasjeda tima gospodina Harisona". Naglasila je da je Kris Harison "osoba koja je bila u sobi i koja je upucala gospođicu Harison" te jedina osoba prisutna u trenutku pucnjave. Mrtvozornica Devoniš odbila je zahtjev za izuzećem. Očekuje se da će istražni postupak biti zaključen u utorak.