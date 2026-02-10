Muškarac na dopustu iz zatvora ubio majku, suprugu i kćerku

Tri žene iz iste porodice ubijene su vatrenim oružjem u Ankari u ponedjeljak, u zločinu koji je izazvao snažne reakcije i bijes feminističkih organizacija. One tvrde da je ubica bio član porodice koji je u trenutku zločina boravio na privremenom dopustu iz zatvora.

Prema navodima turskih medija, ubijene su majka, supruga i kćerka napadača, koji je nakon toga izvršio samoubistvo.

Osumnjičeni je služio zatvorsku kaznu u sjeverozapadnom dijelu Turske zbog prevare i oružanih prijetnji, a iz zatvora je pušten početkom februara na privremeni dopust u trajanju od 11 dana, objavila je privatna novinska agencija DHA.

Ženski solidarni odbori oglasili su se na mreži X, poručivši: "Prošle godine šest žena ubili su zatvorenici koji su pobjegli iz zatvora ili su bili na privremenom dopustu. Ministri pravde i unutrašnjih poslova nisu rekli ništa i niko nije snosio odgovornost. A danas je još jedan zatvorenik ponovo posijao teror."

Turska organizacija za prava žena "Zaustavit ćemo femicide" također je osudila ubistva te pozvala građane na protest koji će se održati u Ankari u utorak navečer.

Podaci ove organizacije pokazuju da su tokom 2025. godine u Turskoj 294 žene ubijene od strane muškaraca, dok je još 297 žena pronađeno mrtvo pod sumnjivim okolnostima.

Od ukupnog broja ubijenih žena, 35 posto stradalo je od ruku vlastitih muževa, dok je 57 posto ubistava izvršeno vatrenim oružjem.