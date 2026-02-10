Dodik se sastao s specijalnim predstavnikom SAD-a za globalnu saradnju

Paolo Zampoli (Paolo Zampolli), specijalni predstavnik Sjedinjenih Američkih Država za globalnu saradnju, danas se u Banjoj Luci sastao s predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

- Danas razgovaramo s gospodinom Paolom Zampolijem, bliskim saradnikom predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i specijalnim predstavnikom SAD-a za globalnu saradnju - objavio je Milorad Dodik na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, ovaj susret nastavak je, kako je naveo, "veoma uspješne posjete Vašingtonu".

- Ta posjeta potvrdila je da naš glas i stav imaju svoje mjesto u dijalogu s ključnim svjetskim centrima moći. Otvoren, pragmatičan i partnerski pristup ostaje put kojim Republika Srpska gradi svoju budućnost, uz razumijevanje i podršku onih koji poštuju princip suvereniteta i stabilnosti - poručio je Dodik.

Paolo Zampoli danas se sastao i s premijerom Republike Srpske Savom Minićem.