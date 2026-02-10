VELIKA BRITANIJA

Horor u Londonu: U školi izbodena dva dječaka, uhapšen 13-godišnjak

Dva dječaka u dobi od 12 i 13 godina izbodena su nožem i prevezena u bolnicu, gdje se i dalje nalaze u teškom stanju

London: Napad nožem u školi. Platforma X

M. Až.

10.2.2026

U školi u Londonu izbodena su dva dječaka, a policija je uhitila 13-godišnjaka zbog sumnje na pokušaj ubistva. Protuteroristička policija vodi istragu.

Incident se dogodio ranije u utorak u školi Kingsbury u Brentu na sjeverozapadu Londona. Dva dječaka u dobi od 12 i 13 godina izbodena su nožem i prevezena u bolnicu, gdje se i dalje nalaze u teškom stanju.

Trinaestogodišnji osumnjičeni ostaje u pritvoru radi ispitivanja, rekao je detektiv Luk Vilijams (Luke Williams).

– U ovoj vrlo ranoj fazi otvoreni smo za bilo kakav motiv iza ovog napada. Međutim, zbog okolnosti slučaja, istragu sada vodi protuteroristička policija - izjavio je Vilijams.

Dodao je da incident trenutno nije proglašen "terorističkim incidentom" te da istražni tim radi na prikupljanju dokaza i utvrđivanju svih okolnosti.

Britanska vlada se suočava s problemom maloljetničkih zločina nožem, nakon što je tinejdžer Aksel Rudakubana nasrnuo na djecu tokom zabave u Southportu 2024. godine, pri čemu je ubio tri djevojčice i izbo deset.

# LONDON
# VELIKA BRITANIJA
