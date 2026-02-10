Rusija gomila trupe za veliku ofanzivu: Moskva želi slomiti Ukrajinu do kraja ljeta

Ruska Federacija intenzivno gomila trupe i vojnu tehniku za veliku ofanzivu čiji je krajnji cilj potpuni vojni poraz Ukrajine i nametanje mirovnih uslova Kijevu do kraja ljeta, upozoravaju ukrajinski i međunarodni vojni posmatrači.

Moskva već mjesecima stvara strateške rezerve za napad širokih razmjera koji bi, prema procjenama, trebao početi u kasno proljeće na istočnim dijelovima Ukrajine, a potom se proširiti i na južni front. To je na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu izjavio Roman Pohorili, suosnivač ugledne vojne analitičke grupe Deepstate UA.

Prema procjenama stručnjaka, glavni pravac ofanzive bit će usmjeren ka ključnim gradovima u Donjeckoj oblasti – Slovjansku i Kramatorsku. Cilj tog manevra je uvlačenje većine kopnenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine u veliku bitku s namjerom njihovog iscrpljivanja i uništenja.

Pohorili navodi da je planiran i dodatni, podržavajući napad koji bi uslijedio početkom ljeta. Taj udar bio bi usmjeren ka južnim dijelovima Ukrajine, s fokusom na Zaporožje i Orihiv, kako bi se ukrajinske snage odvukle s glavnog ratišta na istoku.

Ruslan Mikula, još jedan analitičar Deepstate UA, iznio je zabrinjavajuće procjene o obimu snaga:

"Ukupne ruske snage koncentrisane za glavni pravac ove operacije mogle bi brojati više od 100.000 ljudi."

ISW: Priče o miru su dimna zavjesa

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj analizi potvrđuje ove navode, ističući da ruska vojna komanda planira upotrebu strateških rezervi koje formira još od sredine 2025. godine. Ovi planovi, potkrijepljeni praćenjem kretanja trupa i obrazaca mobilizacije, u potpunoj su suprotnosti s javnim porukama Kremlja o navodnoj spremnosti za mir i nepostojanju teritorijalnih ambicija.

ISV, međutim, upozorava da je ideja Kremlja o pobjedi u jednoj odlučujućoj ofanzivi vjerovatno nerealna. Kao razloge navodi efikasnu ukrajinsku odbranu zasnovanu na masovnoj upotrebi dronova, kao i smanjen broj novih regruta unutar same Rusije.

S motociklima i magarcima

Analitičari Deepstate UA naglašavaju da su dosadašnje borbe pokazale kako su snage Kijeva sposobne zaustaviti ruske napade, te pozivaju zapadne saveznike da realno sagledaju rusku vojnu moć, umjesto slike koju gradi propaganda.

- Već smo pretvorili 'drugu najmoćniju armiju svijeta' u vojsku koja trpi ogromne ljudske gubitke, izvodi juriše koristeći motocikle i civilna vozila te za logistiku koristi magarce i kamile. Moskva razumije samo jezik sile, a ta sila mora biti pokazana zajedničkim naporima - navodi se u saopćenju Deepstate UA.

Bivši direktor CIA-e i nekadašnji komandant savezničkih snaga u Afganistanu, general Dejvid Petreus, izjavio je za Kijev Post da su ruski napadi prema prvom cilju, Pokrovsku, već u toku, ali da ukrajinska vojska mjesecima uspješno drži taj sektor. Na pitanje mogu li se oduprijeti masovnijoj ofanzivi, Petreus je bio jasan: "Zaustavit će Ruse. Izdržat će. Ukrajinski narod stoji iza njih."

Nova taktika i visoka cijena

Od početka 2024. godine jedinice Oružanih snaga Ukrajine sve intenzivnije koriste rojeve dronova, nanoseći teške gubitke ruskim snagama i prisiljavajući ih da gotovo u potpunosti odustanu od upotrebe tenkova i oklopnih transportera.

Kao odgovor, ruske snage su početkom 2025. godine počele primjenjivati taktiku infiltracije malim pješadijskim grupama koje je teže otkriti. Iako takav pristup omogućava minimalne teritorijalne pomake, cijena su izuzetno veliki ljudski gubici.

Tokom nedavnih borbi na području Pokrovska, ruska pješadija iskoristila je hladno vrijeme, koje smanjuje kapacitet baterija dronova, za infiltraciju u sjeverni dio grada i susjedni Mirnograd. Prema izvještajima, deseci vojnika skrivali su se u gradskoj crkvi. Ruska oklopna kolona poslana kao pojačanje tim jedinicama u potpunosti je uništena, uz više od 300 poginulih ili ranjenih vojnika.

Kiril Sazonov, oficir i bloger 41. mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine, smatra da su procjene o predstojećoj ofanzivi realne i upozorava da se ruskim porukama o miru ne smije vjerovati.

- Da, to je tačno. Rusija se ne sprema potpisati mirovni sporazum, već vidimo pokušaje da se pritisak poveća. Ali pitanje su njihove stvarne sposobnosti. Trenutno Rusija nema nekoliko stotina hiljada vojnika s oklopnim vozilima u rezervi koje bi mogla baciti na Ukrajinu u jednom trenutku. Oni koji su mogli biti poslani, već su poslani - napisao je Sazonov na Telegramu.

On procjenjuje da će s dolaskom toplijeg vremena ruske snage "ubaciti sve svježe rezerve koje imaju", ali očekuje isti ishod kao i ranije – minimalne dobitke uz maksimalne gubitke.

- Njihova ekonomija se zaista raspada. To je kriza. A do ljeta će krenuti nizbrdo naglo. Kao pneumatski čekić - zaključio je Sazonov.