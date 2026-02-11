Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BELGIJSKI LUČKI GRAD

Lideri EU će na industrijskom samitu predstaviti planove za povećanje konkurentnosti

Nakon okupljanja o industriji, u četvrtak će uslijediti samit Evropske unije usmjeren na ekonomske izazove bloka

Lideri EU. Platforma X

FENA

11.2.2026

Nekoliko lidera EU, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, putuju u srijedu u belgijski lučki grad Antwerpen kako bi liderima industrije predstavili svoje ideje o tome kako poboljšati posrnulu konkurentnost Evrope.

Očekuje se da će Evropski industrijski samit okupiti oko 400 predstavnika iz različitih sektora. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i holandski premijer Dick Schoof također su najavili svoje prisustvo.

Žestoka konkurencija, posebno iz Kine i Sjedinjenih Američkih Država, opsežna birokratija i visoke cijene energije uveliko opterećuju evropsku ekonomiju, ali pristupi rješavanju problema se razlikuju.

Merz i Von der Leyen zalažu se za smanjenje birokratije, a Evropska komisija predlaže promjene postojećih zakona EU kako bi se smanjila birokratija i olakšalo opterećenje za preduzeća.

Međutim, Macron podržava ideje davanja prednosti evropskim kompanijama u određenim slučajevima i preuzimanja zajedničkog duga radi podsticanja investicija.

Nakon okupljanja o industriji, u četvrtak će uslijediti samit Evropske unije usmjeren na ekonomske izazove bloka.

# SAMIT
# EU
# BELGIJA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.