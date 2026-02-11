Otkrivena prepiska Epstina i Sultana Bin Sulajema: "Sviđa mi se video mučenja"

Među desecima hiljada duboko uznemirujućih fotografija, snimki i e-mailova u Epstinovim dosjeima, nalazi se i jezivi mail: "Sviđa mi se video mučenja".

Ime primatelja te poruke, koju je poslao pedofil Džefri Epstin (Jeffrey Epstein), američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) isprva je sakrilo prilikom objave tri miliona dokumenata 30. januara. Sada je otkriveno da se radi o jednom od najmoćnijih poslovnih ljudi s Bliskog istoka, piše Telegraph.

Otkriveno kome je pisao

Sultan Ahmed bin Sulayem, predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke DP World, koja posjeduje golemu globalnu mrežu luka te brodarskih i logističkih kompanija, jedan je od "šestorice bogatih, moćnih muškaraca" čija su imena u početku bila zatamnjena, ali su otkrivena u utorak.

Njegov identitet u Zastupničkom domu objavio je demokrat Ro Khanna, koji je bio jedan od zagovornika objave dokumenata. Članovi Kongresa ondje su zakonski zaštićeni od tužbi za klevetu.

Ministarstvo pravosuđa u ponedjeljak je prvi put omogućilo zastupnicima uvid u necenzurirane Epstinove dosjee, što je Khanni i republikancu Thomasu Massieju dalo priliku da identificiraju muškarce čija su imena bila skrivena. Khanna je izjavio kako je Ministarstvo skrivalo njihova imena "bez očitog razloga".

Jeziva prepiska

Ime Sultana bin Sulayema često se pojavljuje u dokumentima, uz zajedničke fotografije s Epstinom, s kojim je razmjenjivao e-mailove više od desetljeća nakon što je Epstin 2008. završio u zatvoru. U aprilu 2009., dok je još služio 18-mjesečnu kaznu u zatvoru u Palm Beachu, ali mu je bio dopušten radni izlazak, Epstin je poslao e-mail bin Sulayemu.

- Gdje si? Jesi li dobro, sviđa mi se video mučenja - napisao je. U drugoj zbirci e-mailova, do koje je došao Bloomberg, otkrivena je prepiska iz 2007. u kojoj bin Sulayem piše Epstinu o svojim pokušajima da upozna jednu supermanekenku.

- Ispričala mi je smiješnu priču - napisao je Epstin bin Sulayemu u studenom 2007.

Da. Nakon nekoliko pokušaja tokom nekoliko mjeseci, uspjeli smo se naći u Njujorku. Došlo je do nesporazuma, ona je željela nekakav POSAO! dok sam ja htio samo malo PI*KE - odgovorio je bin Sulayem.

Epstin mu je na to uzvratio: "Hvala Allahu, još uvijek postoje ljudi poput tebe".