Otkrivena prepiska Epstina i Sultana Bin Sulajema: "Sviđa mi se video mučenja"

Među desecima hiljada duboko uznemirujućih fotografija, snimki i e-mailova u Epstinovim dosjeima, nalazi se i jezivi mail: "Sviđa mi se video mučenja".
Ime primatelja te poruke, koju je poslao pedofil Džefri Epstin (Jeffrey Epstein), američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) isprva je sakrilo prilikom objave tri miliona dokumenata 30. januara. Sada je otkriveno da se radi o jednom od najmoćnijih poslovnih ljudi s Bliskog istoka, piše Telegraph.
Otkriveno kome je pisao
Sultan Ahmed bin Sulayem, predsjednik i glavni izvršni direktor tvrtke DP World, koja posjeduje golemu globalnu mrežu luka te brodarskih i logističkih kompanija, jedan je od "šestorice bogatih, moćnih muškaraca" čija su imena u početku bila zatamnjena, ali su otkrivena u utorak.
Njegov identitet u Zastupničkom domu objavio je demokrat Ro Khanna, koji je bio jedan od zagovornika objave dokumenata. Članovi Kongresa ondje su zakonski zaštićeni od tužbi za klevetu.
Ministarstvo pravosuđa u ponedjeljak je prvi put omogućilo zastupnicima uvid u necenzurirane Epstinove dosjee, što je Khanni i republikancu Thomasu Massieju dalo priliku da identificiraju muškarce čija su imena bila skrivena. Khanna je izjavio kako je Ministarstvo skrivalo njihova imena "bez očitog razloga".
Jeziva prepiska
Ime Sultana bin Sulayema često se pojavljuje u dokumentima, uz zajedničke fotografije s Epstinom, s kojim je razmjenjivao e-mailove više od desetljeća nakon što je Epstin 2008. završio u zatvoru. U aprilu 2009., dok je još služio 18-mjesečnu kaznu u zatvoru u Palm Beachu, ali mu je bio dopušten radni izlazak, Epstin je poslao e-mail bin Sulayemu.
- Gdje si? Jesi li dobro, sviđa mi se video mučenja - napisao je. U drugoj zbirci e-mailova, do koje je došao Bloomberg, otkrivena je prepiska iz 2007. u kojoj bin Sulayem piše Epstinu o svojim pokušajima da upozna jednu supermanekenku.
- Ispričala mi je smiješnu priču - napisao je Epstin bin Sulayemu u studenom 2007.
Da. Nakon nekoliko pokušaja tokom nekoliko mjeseci, uspjeli smo se naći u Njujorku. Došlo je do nesporazuma, ona je željela nekakav POSAO! dok sam ja htio samo malo PI*KE - odgovorio je bin Sulayem.
Epstin mu je na to uzvratio: "Hvala Allahu, još uvijek postoje ljudi poput tebe".
Dugogodišnje prijateljstvo
U pismu koje je dio dosjea, Epstein je naveo da bin Sulayema poznaje od 2002. te ga je opisao kao "bliskog osobnog prijatelja". "Sultan Bin Sulayem ima neto vrijednost koja znatno premašuje 100 milijuna dolara.
- Poznajem ga više od osam godina i lično ću garantovati za njega i sve informacije koje pruži u vezi s ovom prijavom - napisao je Epstin 2010. godine, čini se u preporuci za bin Sulayemov pokušaj najma neimenovane nekretnine. Čak i nakon Epstinove osude 2008., bin Sulayem je nastavio prepisku.
Godine 2015. jedan je susret Epstinu opisao kao "najbolji seks koji je ikada imao". Kasnije je, čini se, pomogao organizirati da ruska maserka iz Epstinovog "privatnog spa centra" dobije posao pripravnice u hotelu s pet zvjezdica u Turskoj kako bi "stekla bolja iskustva", kako je napisao 2017. godine.
Rođen u utjecajnoj emiratskoj porodici, bin Sulayem postao je jedna od najutjecajnijih osoba u regiji. Njegov otac bio je savjetnik kraljevske porodice Dubaija, a brat mu je predsjednik upravljačkog tijela Formule 1. Otkako je 2007. preuzeo vodstvo DP Worlda, kompanija je postala jedan od najvećih svjetskih lučkih operatera.
U vlasništvu DP Worlda je i britanska brodarska kompanija P&O Ferries, koja je 2022. otpustila 800 pomoraca uz otkazni rok od samo 30 minuta. Taj je potez tadašnja konzervativna vlada kritizirala, a ministar prometa Grant Shapps opisao ga je kao "sramotan".
Trajna opsesija
Godine 2008. bin Sulayem je fotografiran s Donaldom Trampom na predstavljanju njegova hotela u Dubaiju. Biograf Michael Wolff, koji je s Epstinom razgovarao više od 100 sati prije njegove smrti, ranije je izjavio da su Tramp i Epstin dijelili "trajnu opsesiju" proganjanjem supermodela.
Među ostalim imenima koje je Khanna otkrio u utorak bio je i maloprodajni mogul i milijarder Les Wexner, čije su veze s Epstinom već opsežno dokumentirane. Ni Wexner ni bin Sulayem nisu optuženi za nezakonite radnje niti osuđeni za bilo kakva kaznena djela povezana s Epstinom.
Khanna je sugerirao da u dokumentima vjerojatno ima još imena koja bi trebala biti objavljena.
- Ako smo u dva sata pronašli šestoricu muškaraca koje su skrivali, zamislite koliko ih još prikrivaju u ta tri miliona dokumenata - rekao je.
Napomenuo je da je FBI pročistio dosjee prije nego što ih je predao Ministarstvu pravosuđa, uključujući i one "koji imenuju bogate i moćne muškarce koji su išli na Epstinov otok, na njegov ranč, u njegov dom te silovali i zlostavljali maloljetne djevojke".
- Svi su skriveni. To postavlja temeljno pitanje: Koga štite - rekao je Khanna.
Kompanija DP World kontaktirana je za komentar.