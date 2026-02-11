Tužilaštvo objavilo ime muškarca koji je seksualno zlostavljao 89 maloljetnika

Pedofil koji je osumnjičen da je tokom više desetljeća silovao gotovo 100 maloljetnika te ubio vlastitu majku i tetu optužen je u Francuskoj.
Bivši učitelj, Žak Leveul (Jacques Leveugle), 79, u pritvoru je od 2024. godine zbog teških silovanja i seksualnih napada nad 89 maloljetnika u više država u periodu od 1967. do 2022. godine.
Više zemalja
Tužitelj Etijene Manto (Etienne Manteaux) obratio se novinarima u Grenobleu na jugoistoku Francuske kako bi javnost upoznao sa slučajem te pozvao svjedoke i sve druge moguće žrtve da se jave.
Prema riječima tužitelja, zločini nad maloljetnicima su počinjeni u Njemačkoj, Švicarskoj, Maroku, Nigeru, Alžiru, na Filipinima, u Indiji, Kolumbiji te u francuskom prekomorskom teritoriju Novoj Kaledoniji. Leveul je u tim zemljama radio kao honorarni učitelj i instruktor.
Sastavio spisak
Broj žrtava utvrđen je na temelju spisa koje je muškarac sastavio na USB sticku, a u kojima je opisivao "seksualne odnose" s maloljetnicima u dobi od 13 do 17 godina. USB stick s dokumentima, koji se sastoje od 15 svezaka, pronašao je njegov nećak koji je, kako je naveo Manto, istraživao "emocionalni i seksualni život svog ujaka".
- U svojim "memoarima" osumnjičenik je također priznao da je namjerno prouzročio smrt dvije osoba - rekao je tužitelj.
Tokom istrage Leveul je priznao da je 1970-ih jastukom ugušio svoju majku, koja je bila u terminalnoj fazi raka.
Na isti je način 1990-ih ubio i svoju 92-godišnju tetu dok je spavala. Manto je pojasnio da je tetu ubio jer se "morao vratiti u Cévennes, a ona ga je molila da ne odlazi".
- Odlučio ju je također ubiti, pa je uzeo jastuk i ugušio je - dodao je Manto.
Manto je rekao da želi objaviti identitet osumnjičenika, rođenog 1946. u Annecyju, jer "ovo ime mora biti poznato kako bi se omogućilo mogućim žrtvama da se jave". Tužiteljstvo je stoga uputilo javni poziv svjedocima i potencijalnim žrtvama. Svi koji su bili svjedoci ili žrtve ove osobe mole se da kontaktiraju Istražni odjel žandarmerije u Grenobleu.