Tužilaštvo objavilo ime muškarca koji je seksualno zlostavljao 89 maloljetnika

Pedofil koji je osumnjičen da je tokom više desetljeća silovao gotovo 100 maloljetnika te ubio vlastitu majku i tetu optužen je u Francuskoj.

Bivši učitelj, Žak Leveul (Jacques Leveugle), 79, u pritvoru je od 2024. godine zbog teških silovanja i seksualnih napada nad 89 maloljetnika u više država u periodu od 1967. do 2022. godine.

Više zemalja

Tužitelj Etijene Manto (Etienne Manteaux) obratio se novinarima u Grenobleu na jugoistoku Francuske kako bi javnost upoznao sa slučajem te pozvao svjedoke i sve druge moguće žrtve da se jave.

Prema riječima tužitelja, zločini nad maloljetnicima su počinjeni u Njemačkoj, Švicarskoj, Maroku, Nigeru, Alžiru, na Filipinima, u Indiji, Kolumbiji te u francuskom prekomorskom teritoriju Novoj Kaledoniji. Leveul je u tim zemljama radio kao honorarni učitelj i instruktor.