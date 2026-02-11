Nova afera trese Mađarsku: Misteriozna stranica, izgužvana posteljina i natpis "Uskoro"

Političku scenu u Mađarskoj nekoliko mjeseci pred izbore uzdrmao je novi skandal za koji, kako tvrdi najveća opoziciona stranka, odgovornost snose Viktor Orban i njegova partija Tisza.

Orbanov glavni politički rival i favorit na predstojećim izborima, Peter Magjar (Magyar), izjavio je da je nepoznata osoba registrovala internet domenu koja nosi ime potpredsjednika njegove stranke, Marka Radnaija. Na toj stranici prikazana je fotografija kreveta uz poruku "Uskoro".

Mađarski mediji pišu o tome kako bi se na stranici uskoro mogao pojaviti snimak koji prikazuje Petera Magyara i Marka Radnaija kako učestvuju u nekoj vrsti seksualnih orgija.

Magyar je rekao kako je pokušao ranije registrovati stranicu s imenom Marka Radnaija, ali da to nije bilo moguće. Također, on smatra kako Fidesz planira objaviti snimak na kojem su prikazani on i njegova supruga.

- Sumnjam da planiraju objaviti snimak, snimljen opremom tajne službe i moguće lažiran, na kojem se vidi moja draga i ja u intimnom odnosu. Ne znam šta žele postići ovim, osim da skrenu pažnju - rekao je Magjar.

Ističe kako neće popustiti pod nikakvim ucjenama.

- Da, ja sam 45-godišnji muškarac, imam redovan seksualni život. Sa odraslom partnerkom. Imam troje maloljetne djece, koju ova podla "porodična" vlada očigledno ignoriše. Ali dobro je da svi znaju da neću popustiti ni pred kakvim ucjenama, ni sada ni u budućnosti. Nisam ukrao 650 milijardi iz Narodne banke, nisam spasio pedofilske pomagače, nisam pomagao u uništavanju hiljada djece koju finansira država i nanošenju štete zdravlju desetina hiljada naših sunarodnika - poručio je.

Na kraju, Fidesz i Viktora Orbana je opisao kao kukavice.

- Drage Fidesz kukavice, slobodno iznosite sve, falsifikujte kako vam drago, neću popustiti ucjenama ili prijetnjama. Ni mađarskoj političko-ekonomskoj mafiji ni članovima međunarodne mreže koja ih podržava. Mađarska nije na prodaju, nema cijene za koju bih iznevjerio svoje sunarodnike - zaključio je Magjar.