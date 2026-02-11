Tramp rekao šefu policije da su "svi" znali za Epstina

Novootkriveni intervju FBI-ja pokrenuo je nova pitanja o tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trampa da nije znao ništa o zločinima osuđenog seksualnog prijestupnika Džefri Epstina (Jeffreyja Epsteina).

Posljedice skandala u vezi s Epstinom i dalje predstavljaju veliki politički teret za Trampovu administraciju, nekoliko sedmica nakon što je Ministarstvo pravde objavilo milione dokumenata povezanih s Epstinom, u skladu s dvostranačkim zakonom.

Novi detalji

Dokumenti su izazvali krize i u inostranstvu, nakon što su otkrili nove detalje o Epstinovim vezama s istaknutim osobama iz politike, finansija, biznisa i akademske zajednice.

U julu 2006. godine, kada su prve optužbe za seksualne zločine protiv Epstina postale javne, šef policije u Palm Beachu na Floridi primio je poziv od Trampa, prema sažetku intervjua koji je FBI obavio 2019. godine sa šefom policije, a koji je među objavljenim dokumentima.

Šef policije Michael Reiter naveo je da mu je Tramp rekao: "Hvala Bogu da ga zaustavljate, svi su znali da je to radio".

Tramp bio u društvu Epstina

Tramp je Reiteru rekao da su ljudi u New Yorku znali za Epstina i govorio mu da je Žizlejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), Epstinova saradnica, "zla", navodi se u dokumentu. Tramp je također kazao da se jednom našao u Epstinovom društvu dok su tinejdžerke bile prisutne i da je "odmah otišao odatle".

Reiter, koji je penzionisan 2009. godine, potvrdio je detalje intervjua FBI-ja za Miami Herald, koji je prvi izvijestio o njegovom postojanju.

Upitano o navodnom razgovoru, Ministarstvo pravde je saopćilo da nisu upoznati ni s kakvim potkrepljujućim dokazima da je predsjednik Tramp kontaktirao organe reda prije 20 godina.

Tramp je godinama bio prijatelj s Epstinom, ali su se razišli prije Epstinovog prvog hapšenja, kazao je Tramp. Američki predsjednik je više puta izjavio da nije bio upoznat s Epstinovim zločinima, prenosi Reuters.