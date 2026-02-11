Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POVEĆANJE OD 9 POSTO

Švicarska liderka pozvala Trampa da im ukine carine, on ih dodatno povećao jer mu se nije svidio način na koji je razgovarala

I nije mi se baš svidio način na koji je razgovarala s nama, pa sam joj umjesto smanjenja, povećao na 39 posto, kazao je Tramp

Donald Tramp. AP

M. P.

11.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da je naredio dodatno povećanje carina za Švicarsku od devet posto jer mu se "nije svidio način na koji mu se jedna švicarska liderka obratila" dok ga je pozivala da ukine carinu.

Trump je u intervjuu za Fox Business rekao da je ton Karin Keler-Šuter (Karin Keller-Sutter), članice Švicarskog saveznog vijeća, a koju je pogrešno nazvao premijerkom, smatrao "repetitivnim" i "agresivnim".

- Uveo sam carine od 30 posto, što je vrlo nisko. Zatim sam primio hitan poziv od, vjerujem, premijerke Švicarske, i ona je bila vrlo agresivna, ali ljubazna, ali i vrlo agresivna. Rekla je: 'Gospodine, mi smo mala zemlja. Ne možemo ovo učiniti. Ne možemo ovo učiniti.' Nisam je mogao skinuti s telefona - rekao je.

Ističe da je Keler-Šuter konstantno ponavljala da je Švicarska mala zemlja što ga je, kako kaže, dodatno iznerviralo.

- Nisam je mogao skinuti s telefona, pa je bilo 30 posto. I nije mi se baš svidio način na koji je razgovarala s nama, pa sam joj umjesto smanjenja, povećao na 39 posto - kazao je Tramp.


Slične primjedbe Tramp je dao nekoliko sedmica ranije na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je pokazao da ne zna da li Švicarska ima premijera ili predsjednika.

- Pretpostavljam da premijerka, ne znam, predsjednik, premijerka je nazvala, žena. I ona je bila vrlo repetitivna. Rekla je: 'Ne, ne, ne, ne možete to učiniti, 30 posto. Mi smo mala, mala zemlja.' Ali ja sam rekao: 'Možda ste mali, ali imate veliki deficit' - istakao je Tramp.

Švicarska nema premijera niti izvršnog predsjednika. Umjesto toga, zemljom kolektivno upravlja Federalno vijeće od sedam članova. Međutim, američki i švicarski pregovarači su u novembru postigli preliminarni dogovor o smanjenju carinske stope na 15 posto, a švicarska industrija se obavezala da će investirati 200 milijardi dolara u Sjedinjene Države do kraja 2028. godine.

# ŠVICARSKA
# CARINE
# DONALD TRUMP
# KARIN KELLER SUTTER
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.