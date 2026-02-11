Švicarska liderka pozvala Trampa da im ukine carine, on ih dodatno povećao jer mu se nije svidio način na koji je razgovarala

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da je naredio dodatno povećanje carina za Švicarsku od devet posto jer mu se "nije svidio način na koji mu se jedna švicarska liderka obratila" dok ga je pozivala da ukine carinu.

Trump je u intervjuu za Fox Business rekao da je ton Karin Keler-Šuter (Karin Keller-Sutter), članice Švicarskog saveznog vijeća, a koju je pogrešno nazvao premijerkom, smatrao "repetitivnim" i "agresivnim".

- Uveo sam carine od 30 posto, što je vrlo nisko. Zatim sam primio hitan poziv od, vjerujem, premijerke Švicarske, i ona je bila vrlo agresivna, ali ljubazna, ali i vrlo agresivna. Rekla je: 'Gospodine, mi smo mala zemlja. Ne možemo ovo učiniti. Ne možemo ovo učiniti.' Nisam je mogao skinuti s telefona - rekao je.

Ističe da je Keler-Šuter konstantno ponavljala da je Švicarska mala zemlja što ga je, kako kaže, dodatno iznerviralo.

- Nisam je mogao skinuti s telefona, pa je bilo 30 posto. I nije mi se baš svidio način na koji je razgovarala s nama, pa sam joj umjesto smanjenja, povećao na 39 posto - kazao je Tramp.



