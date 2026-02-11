Pezeškijan se izvinio zbog krvavog gušenja protesta: "Ne tražimo sukob sa narodom"

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izvinio se svima koji su pogođeni talasom protesta širom zemlje i nasilnim obračunom koji je uslijedio. Poručio je da razumije "veliku tugu" koju su građani osjetili tokom demonstracija i njihovog gušenja, ali nije direktno priznao odgovornost iranskih sigurnosnih snaga za krvoproliće, prenosi Daily Mail.

- Stidimo se pred narodom i obavezani smo da pomognemo svima koji su povrijeđeni u ovim incidentima - rekao je Pezeškijan, dodavši: "Ne tražimo sukob s narodom".

On je naglasio i da Iran "ne teži nuklearnom oružju i spremni smo na bilo koju vrstu verifikacije", istovremeno osuđujući, kako je naveo, "zapadnu propagandu" u vezi s protestima.

Izjava dolazi u trenutku kada Iran obilježava 47. godišnjicu Islamske revolucije iz 1979. godine. Teokratske vlasti suočavaju se s pritiskom, kako od američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je sugerisao upućivanje još jedne grupe nosača aviona na Bliski istok, tako i od domaće javnosti koja oštro osuđuje krvavi obračun u Teheranu i drugim gradovima.

Pregovori s Amerikom

Teheran je u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o nuklearnom programu, ali zasad nije jasno hoće li doći do novog sporazuma. U međuvremenu, Međunarodna agencija za atomsku energiju mjesecima nema mogućnost da vrši inspekcije i provjerava iranske nuklearne zalihe.

Dodatne tenzije izazvala je Trampova najava o mogućem slanju još jednog nosača aviona, izrečena u intervjuu navečer. U Vašingtonu je boravio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, poznat po oštrom stavu prema Iranu, kako bi podstakao Sjedinjene Američke Države da insistiraju na najstrožijim uslovima u eventualnom sporazumu s Teheranom.

Visoki iranski sigurnosni zvaničnik Ali Laridžani, nakon posjete Omanu koji je posredovao u posljednjoj rundi pregovora, otputovao je u Katar.

Iranska državna televizija emitovala je snimke desetina hiljada ljudi koji su izašli na ulice širom zemlje u znak podrške vlastima i 86-godišnjem vrhovnom vođi ajatolahu Aliju Hamneiju.

Ipak, dok je vatromet koji je organizovala vlada obasjavao noćno nebo iznad Teherana, svjedoci su čuli povike iz stanova: "Smrt diktatoru!".

Na ulicama su demonstranti nosili fotografije Hamneija i ajatolaha Ruholaha Homeinija, osnivača Islamske Republike, uz iranske i palestinske zastave. Pojedini su uzvikivali "Smrt Americi!" i "Smrt Izraelu!".

Među 85 miliona stanovnika Irana postoji snažna tvrdolinijaška podrška teokratiji, uključujući pripadnike Revolucionarne garde, koja je prošlog mjeseca krvavo ugušila proteste, pri čemu su hiljade ljudi ubijene, a desetine hiljada privedene.

Drugi su učestvovali u obilježavanju kao državni službenici ili kako bi prisustvovali manifestacijama koje organizuju vlasti.

Katar, koji je domaćin velike američke vojne baze, bio je meta iranskog napada u junu nakon što su Sjedinjene Američke Države bombardovale iranske nuklearne lokacije tokom 12-dnevnog rata između Irana i Izraela. Ta država ranije je imala važnu posredničku ulogu u pregovorima, a s Iranom dijeli ogromno priobalno polje prirodnog gasa u Persijskom zalivu.

Govoreći za ruski državni kanal RT, iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je da Teheran još nema "puno povjerenje u Amerikance".

- Posljednji put kada smo pregovarali, prošlog juna, bili smo usred razgovora, a onda su odlučili da nas napadnu i to je bilo veoma, veoma loše iskustvo za nas. Moramo se pobrinuti da se taj scenario ne ponovi, a to uglavnom zavisi od Amerike - poručio je.

Aragči je, uprkos tome, ocijenio da je moguće "postići bolji dogovor nego s Obamom", aludirajući na nuklearni sporazum iz 2015. godine koji je Iran postigao sa svjetskim silama dok je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio Barak Obama.

Raspoređivanje američkih snaga

Tokom prvog mandata, Donald Tramp jednostrano je povukao Sjedinjene Američke Države iz tog sporazuma. Vašington je u međuvremenu rasporedio nosač aviona USS Abraham Linkoln, prateće brodove i ratne avione na Bliski istok kako bi izvršio pritisak na Teheran i zadržao mogućnost vojne intervencije.

Američke snage oborile su dron koji se, prema njihovim navodima, previše približio nosaču aviona, te su reagovale kada su iranske snage pokušale zaustaviti brod pod američkom zastavom u Ormuskom moreuzu, uskom prolazu koji povezuje Persijski zaliv s otvorenim morem.

U izjavi za Axios, Tramp je kazao da razmatra upućivanje još jednog nosača aviona u region:

- Imamo armadu koja se kreće tamo, a možda ide i još jedna.

Za sada nije precizirano koji bi nosač aviona mogao biti raspoređen.