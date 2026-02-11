Kremlj saopštio da Rusija neće prisustvovati sastanku Odbora za mir u Vašingtonu

Kremlj je u srijedu potvrdio da ruski zvaničnici ne planiraju prisustvovati prvom sastanku Odbora za mir zakazanom za 19. februar u Vašingtonu, prema riječima predsjednikovog glasnogovornika Dmitrija Peskova.

- Niko iz Kremlja ne planira ništa - rekao je Peskov ruskom mediju RTVI, dodajući da prijedlog za sastanak trenutno razmatra rusko Ministarstvo vanjskih poslova.

Očekuje se da će skup, o kojem su prvi izvijestili međunarodni mediji, pozivajući se na pozivna pisma, poslužiti kao samit lidera i konferencija za prikupljanje sredstava za obnovu Pojasa Gaze u okviru inicijative koju je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump.

Rusko Ministarstvo vanjskih poslova ranije je okarakteriziralo širi mirovni plan kao pozitivan razvoj događaja zbog njegovog fokusa na okončanje krvoprolića i rješavanje humanitarnih pitanja, iako Moskva tvrdi da su potrebni daljnji napori kako bi se riješili temeljni uzroci regionalne nestabilnosti.

U povezanom razvoju događaja, pres-služba bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka potvrdila je da, iako je dobio poziv za sastanak, neće moći prisustvovati.

Predstavnici 19 zemalja potpisali su 22. Januara Povelju Odbora za mir na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Odbor za mir je osnovan u okviru napora za mirno rješavanje problema u Gazi. Vašington je saopštio da su se i druge države od tada pridružile inicijativi.

Prvi sastanak je zakazan u Vašingtonu i očekuje se da će se održati na nivou lidera koje je Trampova administracija pozvala da učestvuju u udruženju.

Prikupljanje sredstava za obnovu Gaze trebalo bi biti centralna tema sastanka.