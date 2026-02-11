Tramp i Netanjahu započeli sastanak u Bijeloj kući, Gaza među ključnim temama

U Bijeloj kući započeli su razgovori američkog predsjednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Netanjahu je neposredno prije polaska za Vašington izjavio da će Gaza biti među "nizom pitanja" o kojima će se raspravljati tokom sastanka sa Trampom.

Sjedinjene Američke Države sredinom januara najavile su početak naredne faze plana za prekid vatre u Gazi, nakon formiranja novog komiteta zaduženog za upravljanje enklavom.

Zaključenje prve faze sporazuma o prekidu vatre od 20 tačaka, kojeg su posredovale SAD i koji je stupio na snagu sredinom oktobra, uslijedilo je nakon što su posmrtni ostaci posljednjeg preminulog izraelskog taoca u Gazi vraćeni u Izrael u januaru, dok je prelaz Rafa između Gaze i Egipta djelimično ponovo otvoren prošle sedmice.

Tramp je insistirao da se prekid vatre unaprijedi u drugu fazu, s planovima za upravni odbor i palestinski tehnokratski komitet koji bi upravljao Gazom. Netanjahu je, međutim, naglasio da Hamas mora biti razoružan prije nego što bilo kakva obnova u Pojasu Gaze može započeti.

U januaru je specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof rekao da će se druga faza plana fokusirati na "demilitarizaciju, tehnokratsko upravljanje i obnovu", iako je dao malo detalja o tome kako bi najspornije odredbe bile provedene.