Netanjahu se pridružio Odboru za mir uoči sastanka s Trampom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se u srijedu zvanično pridružio Odboru za mir uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu.
Netanjahu se pridružio Odboru u Blair Houseu, službenoj rezidenciji američkog predsjednika, tokom sastanka s državnim sekretarom Markom Rubiom.
Snimak potpisivanja objavili su mediji putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
Predstavnici 19 zemalja potpisali su 22. januara Povelju Odbora za mir na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Odbor za mir je osnovan u okviru napora za mirno rješavanje problema u Gazi. Vašington je saopštio da su se i druge države od tada pridružile inicijativi.
Prvi sastanak bi trebao biti održan 19. februara u Vašingtonu, a očekuje se da će se održati na nivou lidera koje je Trampova administracija pozvala da učestvuju u udruženju.
Prikupljanje sredstava za obnovu Gaze bit će centralna tema sastanka.