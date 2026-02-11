Netanjahu se pridružio Odboru za mir uoči sastanka s Trampom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu se u srijedu zvanično pridružio Odboru za mir uoči sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u Vašingtonu.

Netanjahu se pridružio Odboru u Blair Houseu, službenoj rezidenciji američkog predsjednika, tokom sastanka s državnim sekretarom Markom Rubiom.

Snimak potpisivanja objavili su mediji putem društvene mreže kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Predstavnici 19 zemalja potpisali su 22. januara Povelju Odbora za mir na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Odbor za mir je osnovan u okviru napora za mirno rješavanje problema u Gazi. Vašington je saopštio da su se i druge države od tada pridružile inicijativi.

Prvi sastanak bi trebao biti održan 19. februara u Vašingtonu, a očekuje se da će se održati na nivou lidera koje je Trampova administracija pozvala da učestvuju u udruženju.

Prikupljanje sredstava za obnovu Gaze bit će centralna tema sastanka.