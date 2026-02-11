Objavljeni novi detalji o muškarcu iz BiH koji godinama koristi propuste njemačkog sistema: Evo o kome je riječ

Njemački portal Focus objavio je nove detalje o tražitelju azila iz Bosne i Hercegovine koji je trebao biti deportovan iz Njemačke. Grad Keln, gdje Huso B. ima status toleriranog boravka (duldung), provjerava kako ga već 19 godina ne uspijevaju deportovati.

Novi gradonačelnik Kelna Torsten Burnmester, kadar Socijaldemokratske partije (SPD), zatražio je internu istragu u vezi sa slučajem 41-godišnjaka iz Bihaća. Gradska vlast navela je da se gradonačelnik neće oglašavati dok interna istraga traje.

Focus je ranije muškarca predstavio kao Marko M., što nije njegovo pravo ime, radi zaštite ličnih podataka. Međutim, njemački mediji objavili su njegov stvarni identitet. Huso B. došao je u Keln bez ličnih dokumenata.

Trebao je biti deportovan prije 23 godine, ali nadležni ga nisu uspjeli locirati. Iznenada se pojavio 2007. godine, a njegova žalba na odluku o deportaciji odbijena je nakon dvogodišnjeg pravnog spora.

Razlog za tolerirani boravak

Huso B. 19 godina ima status toleriranog boravka. Gradska vlast nije željela komentarisati razloge, ali u dokumentima koje je Focus imao uvid navodi se da pitanje deportacije nije pokretano od kada je dobio djecu. Sa suprugom ima osmero maloljetne djece, o kojima se brine Socijalna služba Grada Kelna.

Prema podacima iz septembra 2023., porodici je isplaćena socijalna pomoć od 7.250 eura, pri čemu su u rješenju Kelna istaknuti pojedinačni iznosi za roditelje i djecu u rasponu od 630 do 835 eura.

Kontrola socijalnih davanja

List Kölner Stadt-Anzeiger pitao je nadležne da li se provjerava da li djeca primaju tu socijalnu pomoć. Gradska administracija odgovorila je da se takva kontrola ne vrši, te da u drugim slučajevima također izostaje.

Međutim, nisu odgovorili na pitanja da li je Huso B. ikada radio dok je boravio u Kelnu. Nadležni su naveli da se prije odobravanja socijalne pomoći provjeravaju prihodi i imovina onih koji traže tu pomoć.

Dobrobit djece i provjere

Na pitanje da li se osigurava da socijalna pomoć zadovoljava dobrobit djece, odgovorili su da se to provjerava samo u slučaju sumnje na ugroženost dobrobiti djece.

Trenutno u Kelnu živi 3.657 stranaca sa statusom toleriranog boravka, od kojih 791 osoba boravi duže od pet godina, dok 885 osoba boravi duže od deset godina.

Obaveza napuštanja zemlje

Gradska uprava nije željela otkriti koliko je osoba osuđeno. Ured za strance trenutno radi na deportaciji 1.080 osoba, uključujući i one koje žele dobrovoljno napustiti Njemačku.

Prema dokumentima, prošle godine deportovano je 245 osoba, od čega 130 počinilaca krivičnih djela, dok je 197 osoba dobrovoljno napustilo zemlju.

Status toleriranog boravka dodjeljuje se kada bi deportacija mogla ugroziti osnovna prava osobe ili prava djece, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Status se dodjeljuje maksimalno na šest mjeseci, a prije svakog produženja provjerava se razlog produženja. Ako razloga nema, započinje proces deportacije i pribavljaju se zamjenske putne isprave.

Izgleda da u slučaju Huse B. zamjenske putne isprave nisu pribavljene. Ovu praksu kritizirao je i generalni sekretar kluba zastupnika Slobodne demokratske stranke Njemačke (FDP) u Gradskom vijeću Kelna, Ulrich Breite, pozivajući na promjenu sistema kako bi bio učinkovitiji u slučajevima poput Huse B., piše Focus.