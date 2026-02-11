Igor dobio 23 godine zbog silovanja učenice Milene: Ostavio je da je pojedu svinje na farmi

Učenicu u Rusiji su pojele svinje nakon što ju je silovao i ostavio da umre poljoprivredni radnik njenog oca! Monstruozan zločin iz novembra 2024. šokirao je naciju.

Nakon nasilnog seksualnog napada, Milena Ševeljova (17) je ostavljena bez svijesti među svinjama, koje su je rastrgale dok je krvarila. Njen silovatelj i napadač Igor Žikov (42) sada je osuđen na 23 godine zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima, preneo je The Sun.

On je ranije priznao brutalno premlaćivanje kćerke svog šefa u Krasnojarskom kraju u Sibiru na istoku Rusije.

Šokantni detalji

Sud je utvrdio da je Žikov, ranije osuđivani ubica, bio "obuzet bijesom" zbog dugotrajne ljutnje prema svom poslodavcu, Mileninom ocu i da je planirao da se osveti ubijanjem njegove stoke. Planirao je da zapali farmu.

Ali kada je ušao u štalu, Milena je bila unutra i hranila je svinje. U napadu pod uticajem votke, Zikov je pretukao učenicu prije nego što ju je nasilno seksualno napao, a zatim ju je ostavio bez svijesti i kako krvari u svinjcu. Gladne životinje su je potom rastrgale do smrti.

Milena je preminula od velikog gubitka krvi nakon što joj je životinja pokidala femuralnu arteriju dok su je napale i druge svinje. U sudskom saopštenju se navodi:

- Žikov je napao devojčicu, ukrao joj mobilni telefon, a nakon što je izgubila svijest od udaraca, ostavio ju je u svinjcu sa krvavim ranama.

- Svinje su reagovale na krv i počele da napadaju djevojčicu".

Žikov je proglašen krivim za ubistvo, nasilne seksualne činove i krađu i osuđen je na 23 godine zatvora. Tokom suđenja je utvrđeno da je napadač prethodno ubio svog brata, ali mu je kasnije Milenin otac dao posao i drugu šansu nakon što je odslužio kaznu.

Žikov se navodno ranije tog dana potukao sa Mileninim ocem i navečer je ušao u svinjac sa ciljem da ga zapali. Na snimljenom ispitivanju, Žikov je istražiteljima rekao:

- Ušao sam, a tamo je bila njegova kćerka, kćerka menadžera, potukli smo se.

Rekao je da ju je "udario štapom i zadao joj nekoliko udaraca u glavu".

Pronašao je dečko

Nakon što je ostavio tinejdžerku nepomičnu na zemlji, ukrao joj je telefon i pobegao kući. Kasnije je policajcima rekao da je razbio telefon sjekirom i spalio ga u peći zajedno sa štapom kako bi prikrio dokaze.

Negirao je seksualni napad, ali istražitelji su rekli da forenzički dokazi dokazuju napad. Milenini roditelji su bili u kupovini kada se užas dogodio.

Nakon što je prestala da se javlja na telefon, zamolili su njenog dečka Vladimira Bednog (18) da je provjeri. Mještani su videli kako Milenin dečko "uključuje baterijsku lampu" prije nego što je "zatekao užasnu scenu na podu".

Mještani su takođe rekli: "Dječko je istrčao, povraćajući i vičući u pomoć".

Pozvao je hitnu pomoć, ali je Milena proglašena mrtvom nakon što je izgubila previše krvi.