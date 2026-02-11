Video / Masovna tučnjava u turskom parlamentu: Opozicija pokušala spriječiti polaganje zakletve novog ministra pravde

U Velikoj narodnoj skupštini Turske u srijedu je došlo do fizičkog obračuna nakon što su zastupnici glavne opozicione stranke pokušali onemogućiti novoimenovanog ministra pravde Akina Gurleka da položi zakletvu.

Od imenovanja na funkciju glavnog tužioca u Istanbulu 2024. godine, Akin Gurlek nadgledao je niz hapšenja i podizanja optužnica usmjerenih prema članovima Republikanske narodne partije, uključujući i istrage protiv gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua, koji važi za ključnog političkog protivnika Redžepa Tajipa Erdogana, a koji se nalazi u pritvoru od hapšenja u martu prošle godine.

Redžep Tajip Erdogan je u srijedu imenovao Akina Gurleka na poziciju ministra pravde, što je izazvalo oštre reakcije i protivljenje iz redova Republikanske narodne partije.

Zastupnici te stranke pokušali su spriječiti Gurleka da priđe govornici i položi zakletvu pred zastupnicima, što je rezultiralo naguravanjem i fizičkim sukobom između predstavnika dvije političke opcije.

Uprkos incidentu, Akin Gurlek je naknadno položio zakletvu, okružen zastupnicima Partije pravde i razvoja, koji su ga tom prilikom bodrili i pozdravili aplauzom.