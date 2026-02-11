Tramp nakon sastanka s Netanjahuom: Dobar razgovor, ali ništa još nije dogovoreno

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u srijedu da nije bilo konkretnih rezultata njegovog sastanka iza zatvorenih vrata s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, ali je rekao da insistira na nastavku pregovora s Iranom, javlja Anadolu.

- Ništa definitivno nije postignuto osim što sam insistirao da se pregovori s Iranom nastave kako bi se vidjelo može li se postići dogovor. Ako se može, obavijestit ću premijera da će to biti preferencija - napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social nakon što je otprilike dva i po sata razgovarao s Netanjahuom.

- Ako ne može, morat ćemo vidjeti kakav će biti ishod. Prošli put Iran je odlučio da je bolje da ne sklapaju sporazum i pogođeni su 'Ponoćnim čekićem'. Nadamo se da će ovaj put biti razumniji i odgovorniji - dodao je američki predsjednik.

Tramp je mislio na napade koje je odobrio na iranska nuklearna postrojenja prošlog juna. SAD i Iran su prošlog petka održali pregovore u Omanu prvi put od tih napada, a očekuje se da će održati još rundi razgovora u još uvijek neodređenom datumu.

Sastanak je označio kraj otprilike osmomjesečne suspenzije.

Tramp je prvu rundu razgovora između SAD-a i Irana u Muskatu opisao kao "vrlo dobru", rekavši da je Teheran snažno pokazao svoju želju da postigne novi sporazum i da obje strane planiraju da se ponovo sastanu sljedeće sedmice.

Centralna tačka spora

Iran je rekao da SAD i Izrael izmišljaju izgovore za vojnu intervenciju i promjenu režima, upozoravajući da će odgovoriti na svaki vojni napad, čak i ako je ograničen, i insistirajući na ukidanju zapadnih ekonomskih sankcija u zamjenu za ograničenja njegovog nuklearnog programa.

Obogaćivanje urana ostaje centralna tačka spora. SAD, nasuprot tome, zahtijeva da Iran zaustavi obogaćivanje urana i prebaci visoko obogaćeni uran iz zemlje.

Vašington je nastojao u pregovore uključiti i iranski raketni program i njegovu podršku oružanim grupama u regiji, ali Teheran je više puta rekao da neće pregovarati o pitanjima koja prevazilaze njegov nuklearni program.

Napetosti između Vašingtona i Teherana su eskalirale, potaknute američkim vojnim gomilanjem u Perzijskom zaljevu i ponovljenim prijetnjama vojnom akcijom od strane Trampa.

Izraelska vizija pregovora

Prije odlaska u SAD, Netanjahu je rekao da će tokom sastanka s Trampom predstaviti izraelsku viziju pregovora s Iranom.

- Predstavit ću predsjedniku našu viziju principa pregovora - rekao je Netanjahu.

Tramp je u svojoj objavi na Truth Social rekao da su se lideri također osvrnuli na "ogroman napredak koji se postiže u Gazi i regiji općenito".

Sastanak je bio sedmi između Trampa i Netanjahua od početka drugog mandata američkog predsjednika početkom prošle godine. Pet sastanaka održano je u SAD-u, a jedan u Izraelu.

Netanjahu je planirao posjetiti SAD 18. februara, ali je putovanje pomaknuo za jednu sedmicu u nastojanju da utiče na pregovore između Vašingtona i Teherana, prema izraelskim medijima.