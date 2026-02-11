Orban pristupanje Ukrajine EU smatra "objavom rata" Mađarskoj

Mađarski premijer Viktor Orban optužio je u srijedu Brisel i Kijev da slijede plan za ubrzanje pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, nazivajući to "otvorenom objavom rata" Mađarskoj, javlja Anadolu.

Orban je u objavi na društvenoj mreži kompanije X rekao da je "službena publikacija briselske elite 'Politico'" objavila "najnoviji ratni plan Brisela i Kijeva, plan Zelenskog u pet tačaka", dodajući: "Odlučili su da će Ukrajina biti primljena u Uniju već 2027. godine."

Tvrdi da je plan ignorisao mađarske birače i da je ciljao na njegovu vladu.

- Ovaj novi plan je otvorena objava rata Mađarskoj - napisao je Orban.

- Oni ignorišu odluku mađarskog naroda i odlučni su da uklone mađarsku vladu svim potrebnim sredstvima.

Orban je tvrdio i da Brisel želi da mađarska opoziciona Tisza stranka preuzme vlast, rekavši da bi to značilo "nema više veta, nema više otpora i nema više izostanka iz njihovog sukoba".

Mađarski premijer je ovo pitanje predstavio kao domaću političku borbu uoči aprilskih izbora.

- Ovog aprila, na glasačkim kutijama, Mađari ih moraju zaustaviti - rekao je.

- Fidesz je jedina sila koja stoji između Mađarske i briselske vlasti i jedina garancija mađarskog suvereniteta.