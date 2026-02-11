Policija otkrila identitet ubice iz Kanade: Masakr počinila transrodna 18-godišnjakinja

Devet osoba, uključujući i osumnjičenu, pronađeno je mrtvo nakon pucnjave u gradu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanska Kolumbija, saopćila je kanadska policija. U incidentu je povrijeđeno 25 osoba.

Šest tijela pronađeno je u srednjoj školi u Tumbler Ridžu, dok su još dvije osobe zatečene mrtve u kući za koju se vjeruje da je povezana s ovim događajem, naveli su iz policije.

Osumnjičena Džesi Streng pronađena je mrtva, a prema informacijama istražitelja, preminula je od povrede koju je sama sebi nanijela. Policija je istakla da nema naznaka o postojanju drugih osumnjičenih niti dodatne prijetnje za javnost. U hitnom upozorenju upućenom građanima putem mobilnih telefona napadačica je opisana kao "žena smeđe kose u haljini".

Rođen kao muškarac

Pojedini desno orijentisani mediji u Kanadi odmah su objavili da je riječ o osamnaestogodišnjem muškarcu koji se identificirao kao trans osoba. Policija je naknadno saopćila da je riječ o ženi te objasnila zbog čega je osumnjičenu identifikovala kao žensku osobu, navodeći da su se vodili načinom na koji se sama predstavljala u javnosti.

Odgovarajući na pitanje zbog čega osumnjičena nije identificirana kao transrodna osoba, policijski zvaničnik Mekdonald kazao je da je policija osobu identificirala "onako kako se sama odabrala predstavljati u javnosti i na društvenim mrežama".

Mekdonald je potom iznio dodatne informacije.

- Mogu potvrditi da je Džesi rođen kao biološki muškarac. Prije otprilike šest godina započeo je tranziciju u ženu te se otad i društveno i javno tako predstavlja - izjavio je.

Problemi s mentalnim zdravljem

Također je potvrđeno da su dvije osobe pronađene mrtve u jednoj kući bile povezane s osumnjičenom. Prema zvaničnim podacima koje je iznio Mekdonald, riječ je o majci i polubratu osamnaestogodišnjakinje koja se dovodi u vezu s ovim zločinom.

Policijski zvaničnik Mekdonald naveo je i da su ranije evidentirane intervencije policije u porodičnom domu osumnjičene, od kojih su neke bile povezane s problemima mentalnog zdravlja. Također je potvrđeno da joj je u ranijem periodu oduzeto oružje, koje joj je kasnije vraćeno.