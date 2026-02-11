Netanjahuov ured objavio detalje razgovora s Trampom: U fokusu je bila jedna tema

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua objavio je u srijedu da je tokom sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom istaknuta potreba zaštite sigurnosnih interesa Izraela, javlja Anadolu.

Razgovori su bili usmjereni na pregovore s Iranom, situaciju u Gazi i druga regionalna pitanja.

- Premijer je naglasio sigurnosne potrebe države Izrael u kontekstu pregovora, a dvojica lidera su se složila o kontinuiranoj koordinaciji i bliskom kontaktu između njih - saopćio je Netanjahuov ured u objavi na društvenoj mreži kompanije X nakon završetka sastanka iza zatvorenih vrata.

"Ništa konačno"

To se dogodilo nakon što je Tramp rekao da je tokom razgovora s Netanjahuom insistirao da se "nastave pregovori s Iranom kako bi se vidjelo može li se postići dogovor".

Tramp, koji je sastanak nazvao "vrlo dobrim", rekao je da osim toga nije donio "ništa konačno".

U izraelskom saopćenju se navodi i da su se Netanjahu i Tramp dogovorili o "kontinuiranoj koordinaciji i bliskom kontaktu između njih". Osim toga, razgovarali su o Gazi i regionalnim dešavanjima, navodi se.

Razgovori u Omanu

Sastanak se održava usred obnovljenog diplomatskog angažmana između Vašingtona i Teherana nakon indirektnih razgovora održanih prošle sedmice u Omanu, prvih od američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u junu.

Očekuju se dodatni krugovi pregovora, iako datum nije objavljen.

Netanjahu je prije odlaska u Vašington rekao da namjerava predstaviti izraelsku viziju u vezi s principima bilo kakvog potencijalnog sporazuma s Iranom.