Rijedak udar na Bijelu kuću: Kongres se suprotstavio Trampovoj trgovinskoj politici

Predstavnički dom američkog Kongresa u srijedu je usvojio rezoluciju kojom se osporavaju carine predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) na Kanadu, čime je zadan rijedak, ali uglavnom simboličan udarac politici Bijele kuće.
Za rezoluciju je glasalo 219 zastupnika, dok ih je 211 bilo protiv.
To je jedan od prvih slučajeva da je dom, u kojem većinu imaju republikanci, otvoreno istupio protiv predsjednika kada je riječ o jednoj od njegovih ključnih politika. Nedugo nakon glasanja uslijedila je i Trampova osuda.
Cilj rezolucije je ukidanje vanrednog stanja koje je Tramp proglasio kako bi nametnuo carine.
Ipak, za stvarno poništavanje te mjere bila bi potrebna i predsjednikova saglasnost, što je malo vjerovatno. Dokument sada ide na razmatranje u Senat.
Tramp smatra da su carine snažno sredstvo pritiska kojim se trgovinski partneri Sjedinjenih Američkih Država mogu primorati na pregovore. Međutim, zastupnici se suočavaju s pritiscima iz svojih izbornih jedinica, jer kompanije trpe posljedice trgovinskih sporova, a građani se bore s visokim troškovima života i rastom cijena.
- Današnje glasanje je jednostavno, vrlo jednostavno: Hoćete li glasati za snižavanje troškova života američkim porodicama ili ćete zadržati visoke cijene iz lojalnosti prema jednoj osobi Donaldu J. Trumpu - rekao je kongresmen Gregori Miks (Gregory Meeks) iz Njujorka, vodeći demokrata u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma, koji je i autor rezolucije.
Samo nekoliko minuta nakon završetka glasanja, predsjednik je putem društvenih mreža uputio oštru poruku članovima svoje stranke koji bi mu se mogli suprotstaviti.
- Svaki republikanac, u Predstavničkom domu ili Senatu, koji glasa protiv carina će ozbiljno snositi posljedice na izborima, uključujući i predizbore - objavio je predsjednik.
Senat je već, uz podršku određenog broja republikanaca, izglasao odbacivanje Trampovih carina prema Kanadi i drugim državama, što je protumačeno kao znak nezadovoljstva. Ipak, da bi carine bile ukinute, oba doma Kongresa moraju potvrditi rezoluciju i uputiti je predsjedniku na potpis ili veto.
Nedavno je Tramp zaprijetio i uvođenjem carine od 100 posto na proizvode iz Kanade, kao odgovor na predloženi trgovinski sporazum Kanade s Kinom, čime je dodatno zaoštrio odnose s dugogodišnjim saveznikom Sjedinjenih Američkih Država i kanadskim premijerom Markom Karnijem (Mark Carney).
Predsjedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) pokušao je spriječiti glasanje o rezoluciji.
Džonson je tražio od zastupnika da sačekaju odluku Vrhovnog suda o tužbi koja osporava zakonitost carina. Predložio je i složene izmjene proceduralnih pravila kako bi onemogućio da rezolucija dođe na dnevni red. Ipak, njegova strategija je propala kasno u utorak, kada su se pojedini republikanci tokom proceduralnog glasanja odvojili od stranačke linije, što je demokratama omogućilo da uvrste mjeru na dnevni red.
- Predsjednikove trgovinske politike su bile od velike koristi - rekao je Džonson, republikanac iz Louisiane i dodao:
- Mislim da je prevladalo mišljenje da damo još malo prostora da se ovo riješi između izvršne i sudske vlasti."
Kasno u utorak navečer Džonson je viđen kako razgovara s republikanskim zastupnicima koji su bili neodlučni, dok je rukovodstvo Republikanske stranke nastojalo osigurati dovoljnu podršku tokom dugotrajnog proceduralnog glasanja.
Uoči konačnog izjašnjavanja, pojedini republikanci iz redova stranačkog članstva otvoreno su iskazivali nelagodu zbog odluke koja je bila pred njima. Demokrate, uz podršku manjeg broja republikanaca, podsjećale su kolege da je potrebno očuvati snagu zakonodavne vlasti i ne prepustiti previše nadležnosti predsjedniku kada je riječ o trgovinskoj i carinskoj politici.
Republikanski zastupnik Don Bejkon (Don Bacon) iz Nebraske kazao je da ga nije uvjerio Džonsonov apel da se pričeka odluka Vrhovnog suda o zakonitosti Trampovih carina. Glasao je u korist rezolucije.
- Zašto Kongres ne bi stao na svoje dvije noge i rekao da smo nezavisna grana vlasti? Trebamo braniti svoje ovlasti. Nadam se da će to učiniti i Vrhovni sud, ali ako mi to ne uradimo, sram nas bilo - upitao je Bejkon.
Bejkon, koji je najavio povlačenje iz politike i neće se ponovo kandidovati, ocijenio je da su carine loša ekonomska politika.