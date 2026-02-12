Rijedak udar na Bijelu kuću: Kongres se suprotstavio Trampovoj trgovinskoj politici

Predstavnički dom američkog Kongresa u srijedu je usvojio rezoluciju kojom se osporavaju carine predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) na Kanadu, čime je zadan rijedak, ali uglavnom simboličan udarac politici Bijele kuće. Za rezoluciju je glasalo 219 zastupnika, dok ih je 211 bilo protiv. To je jedan od prvih slučajeva da je dom, u kojem većinu imaju republikanci, otvoreno istupio protiv predsjednika kada je riječ o jednoj od njegovih ključnih politika. Nedugo nakon glasanja uslijedila je i Trampova osuda. Cilj rezolucije je ukidanje vanrednog stanja koje je Tramp proglasio kako bi nametnuo carine.

Ipak, za stvarno poništavanje te mjere bila bi potrebna i predsjednikova saglasnost, što je malo vjerovatno. Dokument sada ide na razmatranje u Senat. Tramp smatra da su carine snažno sredstvo pritiska kojim se trgovinski partneri Sjedinjenih Američkih Država mogu primorati na pregovore. Međutim, zastupnici se suočavaju s pritiscima iz svojih izbornih jedinica, jer kompanije trpe posljedice trgovinskih sporova, a građani se bore s visokim troškovima života i rastom cijena. - Današnje glasanje je jednostavno, vrlo jednostavno: Hoćete li glasati za snižavanje troškova života američkim porodicama ili ćete zadržati visoke cijene iz lojalnosti prema jednoj osobi Donaldu J. Trumpu - rekao je kongresmen Gregori Miks (Gregory Meeks) iz Njujorka, vodeći demokrata u Odboru za vanjske poslove Predstavničkog doma, koji je i autor rezolucije. Samo nekoliko minuta nakon završetka glasanja, predsjednik je putem društvenih mreža uputio oštru poruku članovima svoje stranke koji bi mu se mogli suprotstaviti.

- Svaki republikanac, u Predstavničkom domu ili Senatu, koji glasa protiv carina će ozbiljno snositi posljedice na izborima, uključujući i predizbore - objavio je predsjednik. Senat je već, uz podršku određenog broja republikanaca, izglasao odbacivanje Trampovih carina prema Kanadi i drugim državama, što je protumačeno kao znak nezadovoljstva. Ipak, da bi carine bile ukinute, oba doma Kongresa moraju potvrditi rezoluciju i uputiti je predsjedniku na potpis ili veto.