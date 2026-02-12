Vašington uznemiren: Kineska kontrola nad lukom Čankaj podigla tenzije s Peruom

Administracija Donalda Trampa (Donald Trump) izrazila je zabrinutost da Kina, kroz kontrolu nad lukom Čankaj (Chancay), potkopava suverenitet Perua, nakon sudske presude kojom su ograničene ovlasti domaćeg regulatora nad tim projektom.

Iz Vašingtona (Washingtona) je Peruu upućeno upozorenje da Peking učvršćuje svoj utjecaj nad ključnom infrastrukturom ove južnoameričke države, posebno nakon što je sudskom odlukom smanjen nadzor lokalnih vlasti nad kineskom lukom Čankaj.

Dubokovodna luka Čankaj, vrijedna 1,3 milijarde dolara i smještena sjeverno od Lime, postala je simbol kineskog prisustva u Latinskoj Americi, ali i nova tačka napetosti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kao najdublja luka u Latinskoj Americi, Čankaj može primiti neke od najvećih teretnih brodova koji saobraćaju između Azije i Južne Amerike. Kina je već više od deset godina najveći trgovinski partner Perua.

Zabrinutost zbog izvještaja

Biro State Departmenta za zapadnu hemisferu oglasio se putem društvenih mreža, navodeći da je "zabrinut zbog najnovijih izvještaja da bi Peru mogao biti nemoćan da nadzire Čankaj, jednu od svojih najvećih luka, koja je pod jurisdikcijom predatorskih kineskih vlasnika".

- Podržavamo suvereno pravo Perua da nadzire kritičnu infrastrukturu na vlastitoj teritoriji. Neka ovo bude upozorenje za regiju i svijet: isplativ kineski novac košta suvereniteta - navodi se u saopćenju State Departmenta.

Finansijske garancije

Luka Čankaj, koja se nalazi na pacifičkoj obali, dio je kineske Inicijative Pojas i put – globalnog infrastrukturnog programa kroz koji kineske državne banke nude velike kredite ili finansijske garancije za izgradnju morskih luka, aerodroma, autoputeva i drugih projekata širom svijeta.