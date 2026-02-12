Obavještajci tvrde da je kćerka velikog vođe spremna postati prva žena na čelu Sjeverne Koreje

Južnokorejski zastupnici su u četvrtak objavili da, prema izvještaju Nacionalne obavještajne službe (NIS), sjevernokorejski lider Kim Jong-un poduzima korake da učvrsti poziciju svoje kćerke Kim Džu-e (Kim Ju-ae) kao nasljednice i da ona već učestvuje u kreiranju politike. Nacionalna obavještajna služba Južne Koreje (NIS) najavila je da će pomno pratiti hoće li Kim Džu-e, za koju se vjeruje da ima između 12 i 14 godina, prisustvovati predstojećem sastanku vladajuće Radničke partije, kao i način na koji će biti predstavljena, uključujući moguće preuzimanje službene titule, naveli su zastupnici.

- U prošlosti je NIS opisivao Kim Džu-e kao osobu koja je na studiju za nasljednicu, ali danas je korišten izraz da je 'u fazi interne imenovane nasljednice' - rekao je zastupnik Li Seong-kveun (Lee Seong-kweun) novinarima nakon zatvorenog brifinga NIS-a. Kim Džu-e se sve češće pojavljuje u državnim medijima Sjeverne Koreje dok prati oca na terenskim obilascima, uključujući inspekcije projekata naoružanja, što je izazvalo spekulacije analitičara da se priprema za ulogu četvrtog generacijskog lidera zemlje.

Prema procjeni NIS-a, uloga koju je preuzela tokom javnih događaja ukazuje da već doprinosi oblikovanju politike i da se prema njoj postupa kao prema de facto drugom najvišem lideru, rekli su Li i još jedan zastupnik Park Sun-von (Park Sun-won). Sjeverna Koreja je objavila da će Radnička partija krajem februara održati inauguracijski sastanak devetog Kongresa, događaj za koji analitičari smatraju da će otkriti glavne programske ciljeve za naredne godine u oblastima ekonomije, vanjskih poslova i odbrane.