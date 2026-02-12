Burna rasprava u Kongresu: Državna tužiteljica odbila izvinjenje Epstinovim žrtvama

Američka državna tužiteljica Pam Bondi sukobila se s demokratskim zastupnicima tokom napetog saslušanja pred Odborom za pravosuđe Predstavničkog doma u srijedu, nakon što je odbila da se direktno izvini žrtvama osramoćenog finansijera Jeffreyja Epstina i njegovog lanca trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prenosi Anadolu.

Zastupnica Pramila Jayapal zatražila je od 11 preživjelih Epstinovih žrtava, prisutnih u sali za saslušanje, da ustanu i podignu ruku ukoliko nisu uspjele ostvariti sastanak s Ministarstvom pravde. Svih 11 pokazalo je da nisu.

Jayapal je potom pozvala Bondi da se „okrene prema njima i sada se izvini za ono kroz šta ih je vaše Ministarstvo pravde provelo apsolutno neprihvatljivim objavljivanjem Epstinovih dosjea i njihovih podataka“.

Bondi je to odbila, umjesto toga pozivajući se na svog prethodnika i optužujući zastupnicu za „teatralnost“.

- Neću se spuštati na nivo ovih teatralnosti - rekla je, dok se razmjena pretvorila u nadvikivanje.

Drugi demokratski zastupnici pritiskali su Bondi pitanjima o tome koliko je navodnih saučesnika optuženo te su kritikovali praksu redigovanja (zacrnjivanja) dijelova dokumenata objavljenih u skladu sa zakonom koji nalaže objavljivanje dosjea povezanih s Epstinom.

Zakonodavci i preživjele žrtve zamjerili su Ministarstvu pravde što je zaštitilo imena određenih saradnika, dok istovremeno nije adekvatno uklonilo identifikacijske podatke žrtava.

Bondi je branila rad administracije, navodeći da je objavljeno više od tri miliona stranica dokumenata te je predsjednika Donalda Trumpa opisala kao „najtransparentnijeg predsjednika u historiji nacije“.