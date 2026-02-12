Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PAM BONDI

Burna rasprava u Kongresu: Državna tužiteljica odbila izvinjenje Epstinovim žrtvama

Neću se spuštati na nivo ovih teatralnosti, rekla je

Pam Bondi. AP

Anadolija

12.2.2026

Američka državna tužiteljica Pam Bondi sukobila se s demokratskim zastupnicima tokom napetog saslušanja pred Odborom za pravosuđe Predstavničkog doma u srijedu, nakon što je odbila da se direktno izvini žrtvama osramoćenog finansijera Jeffreyja Epstina i njegovog lanca trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, prenosi Anadolu.

Zastupnica Pramila Jayapal zatražila je od 11 preživjelih Epstinovih žrtava, prisutnih u sali za saslušanje, da ustanu i podignu ruku ukoliko nisu uspjele ostvariti sastanak s Ministarstvom pravde. Svih 11 pokazalo je da nisu.

Jayapal je potom pozvala Bondi da se „okrene prema njima i sada se izvini za ono kroz šta ih je vaše Ministarstvo pravde provelo apsolutno neprihvatljivim objavljivanjem Epstinovih dosjea i njihovih podataka“.

Bondi je to odbila, umjesto toga pozivajući se na svog prethodnika i optužujući zastupnicu za „teatralnost“.

- Neću se spuštati na nivo ovih teatralnosti - rekla je, dok se razmjena pretvorila u nadvikivanje.

Drugi demokratski zastupnici pritiskali su Bondi pitanjima o tome koliko je navodnih saučesnika optuženo te su kritikovali praksu redigovanja (zacrnjivanja) dijelova dokumenata objavljenih u skladu sa zakonom koji nalaže objavljivanje dosjea povezanih s Epstinom.

Zakonodavci i preživjele žrtve zamjerili su Ministarstvu pravde što je zaštitilo imena određenih saradnika, dok istovremeno nije adekvatno uklonilo identifikacijske podatke žrtava.

Bondi je branila rad administracije, navodeći da je objavljeno više od tri miliona stranica dokumenata te je predsjednika Donalda Trumpa opisala kao „najtransparentnijeg predsjednika u historiji nacije“.

Američko Ministarstvo pravde nedavno je objavilo više od tri miliona stranica, 2.000 videozapisa i 180.000 fotografija u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epsteinovih dosjea, koji je potpisan prošlog novembra.

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u New Yorku 2019. godine dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. On je 2008. godine priznao krivicu pred sudom u saveznoj državi Florida i osuđen je za vrbovanje maloljetnice radi prostitucije, ali kritičari tu relativno blagu presudu nazivaju „pogodbenim dogovorom“.

Njegove žrtve tvrde da je upravljao razgranatom mrežom trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, koju su koristili pripadnici bogate i političke elite.

# SAD
# RASPRAVA
# PAM BONDI
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.