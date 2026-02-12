FBI uništio originalni zatvorski snimak noći Epstinove smrti

FBI je uništio svoju glavnu kopiju nadzornog snimka iz noći kada je Džeferi Epstin (Jeffrey Epstein) preminuo, a kasnije je rekonstruisao video iz zasebne kopije, što je rezultiralo javno objavljenom verzijom koja je u početku sadržavala prazninu od jedne minute, navodi se u dokumentima o kojima je u srijedu izvijestio CBS News, prenosi Anadolija.

Prema zapisima, u junu 2024. godine agent FBI-ja dobio je odobrenje da uništi dokazni predmet označen kao 1B60, opisan kao glavna kopija arhiviranih videozapisa iz Metropolitanskog popravnog centra na Menhetnu (Manhattanu), gdje je Epstin pronađen mrtav u augustu 2019. godine. Snimak je bio pohranjen u skladištu u Bronxu.

U dokumentu iz februara 2025. godine agent je naveo da je slučaj zatvoren te da se tužilac složio sa standardnim procedurama rukovanja dokazima. Prema pravilima FBI-ja, ukoliko dokazi nisu zbrinuti, istražni predmet mora ostati otvoren, napisao je agent, prenosi CBS News.

Do sredine 2025. godine, dok je rastao pritisak javnosti za većom transparentnošću u vezi s dokumentima povezanim s Epstinom, Ministarstvo pravde nastojalo je rekonstruisati uništeni snimak.

Prema sažetku iz jula koji je pripremio šef odjela za digitalnu forenziku FBI-ja, agenti su pronašli drugu kopiju pohranjenu u dva fajla na digitalnom video-sistemu NiceVision koji se koristio u zatvoru.

Rekonstruisani video

Dana 21. maja 2025. godine agent je upotrijebio alat za snimanje ekrana kako bi ponovo snimio videozapis. Rekonstruisani video sastojao se od dva segmenta — jedan je završavao u 23.58.58 sati, a drugi počinjao u ponoć — ostavljajući prazninu od 62 sekunde.

Nakon što je video objavljen u julu, posmatrači su primijetili nedostajuću minutu. Tadašnja državna tužiteljica Pam Bondi izjavila je da je praznina nastala zbog noćnog resetovanja sistema, što je dovelo do gubitka jedne minute snimka. Međutim, stručnjak FBI-ja koji je pregledao sistem opisao je to objašnjenje kao teoriju koju nije bilo moguće testirati. Sigurnosni stručnjaci rekli su za CBS News da bi takav ponavljajući prekid u snimanju bio neuobičajen.

Dokumenti su se također bavili drugim neslaganjima na koja su ukazali mediji, uključujući skraćeni "padding" (dodatni prazan dio) na kraju jednog snimka i prilagođen omjer slike. Zvaničnici su to opisali kao standardne korake tokom snimanja ekrana i formatiranja.

Kongres je u septembru objavio kompletan snimak, uključujući i ranije nedostajuću minutu. Tokom tog perioda na snimku nije zabilježena nikakva neuobičajena aktivnost, izvijestio je CBS News.

Prošlog mjeseca Ministarstvo pravde objavilo je više od tri miliona stranica, 2.000 videozapisa i 180.000 fotografija u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosjea, koji je potpisan u novembru.

Pronađen mrtav

Epstin je pronađen mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku (New Yorku) 2019. godine dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. On je 2008. godine priznao krivicu za vrbovanje maloljetnice radi prostitucije. Kritičari su taj raniji sporazum o priznanju krivice opisali kao pretjerano blag.

Žrtve tvrde da je Epstin upravljao širokom mrežom trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije u koju su bili uključeni bogati i politički povezani pojedinci. Neki su kritikovali najnoviju objavu dokumenata kao snažno redigovanu, navodeći da ključni zapisi i dalje nisu objavljeni.