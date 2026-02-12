Erdoan i Micotakis u Ankari poručili da su pitanja Turske i Grčke složena, ali i rješiva

Predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdogan) i grčki premijer Kirijakos Micotakis (Kyriakos Mitsotakis) sastali su se jučer u Ankari, gdje su na zajedničkoj konferenciji za novinare poručili da su sporovi složeni, ali da ostaju posvećeni dijalogu.

Tokom zajedničke konferencije za novinare u Ankari, turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan naglasio je da su Turska i Grčka posvećene jačanju dijaloga i saradnje dok obje zemlje nastoje ući u stabilniju fazu bilateralnih odnosa, ističući da se postojeća pitanja mogu riješiti.

Kanali komunikacije

Govoreći uz premijera Kirijakosa Micotakisa, Erdoan je poručio da dvije strane moraju održavati otvorene kanale komunikacije jer su susjedni saveznici posvećeni saradnji. Naveo je da je sagovorniku prenio očekivanje Ankare da turska manjina u Zapadnoj Trakiji u potpunosti uživa vjerske slobode i obrazovna prava, te te zaštite nazvao "ljudskom dimenzijom" odnosa koja se mora čuvati s historijskom odgovornošću.

Dodao je da su dugotrajni sporovi u Egeju i istočnom Mediteranu složeni, ali "ne i nerješivi" u okviru međunarodnog prava, naglasivši da dvojica lidera dijele stav da je diplomatija najkonstruktivniji put naprijed.

Prema njegovim riječima, vođeni su otvoreni razgovori o pitanjima u Egeju i istočnom Mediteranu, uz naglasak da su dobra volja, konstruktivan dijalog i jasna politička volja ključni za pronalaženje rješenja.

- Bio sam zadovoljan što sam vidio da se moj dragi prijatelj Kirjakos i ja slažemo po ovom pitanju - rekao je Erdoan, izrazivši uvjerenje da pozitivan zamah prisutan od 2023. može pomoći obje strane da napreduju u rješavanju međusobno povezanih tema.

Turski predsjednik naveo je i da je ponovo iznio očekivanja Ankare u borbi protiv terorizma i organizovanog kriminala, te istakao potrebu da se pitanja manjinskih prava tretiraju s historijskom osjetljivošću.

- Moramo djelovati svjesni naše odgovornosti prema manjinama, koje čine ljudsku dimenziju naših odnosa - poručio je Erdoan.

Tokom razgovora, Erdogan je naglasio da su kontakti na visokom nivou stvorili "povoljno okruženje" za napredak i izrazio nadu da će sporazumi potpisani ranije tokom dana dodatno učvrstiti pravni temelj bilateralnih odnosa. Istakao je cilj Ankare da poveća obim trgovinske razmjene s Grčkom s oko 7 milijardi dolara prošle godine na 10 milijardi dolara.

Nova ekonomska prilika

Kako je naveo, poslovna vijeća iz obje zemlje sastala su se kako bi istražila nove ekonomske prilike. Mitsotakis je u Ankari dočekan uz tople poruke dok su dvije strane održale šesti sastanak Visokog vijeća za saradnju, navodeći da žele ostaviti iza sebe godine napetih odnosa i fokusirati se na pozitivnu agendu.

Uprkos pokušajima približavanja, tenzije povremeno rastu između ovih historijskih rivala koji ostaju podijeljeni oko toga gdje počinju i završavaju njihove kontinentalne police u Egeju, području za koje se vjeruje da ima značajan energetski potencijal i koje je usko povezano s sporovima oko zračnog prostora i preleta.