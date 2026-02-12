Ujedinjene nacije: Prošle godine spriječeno pet planova za ubistvo Al-Šaree ili njegovih ministara

Pet odvojenih planova za atentat na sirijskog predsjednika ili njegove visoke ministre spriječeno je prošle godine, navodi se u izvještaju Ujedinjenih nacija o Islamskoj državi.

Prema izvještaju, sirijski predsjednik Ahmed al-Šaraa bio je meta dva puta, jednom u sjevernom Alepu, a drugi put u južnoj Dari, od strane Saraja Ansar al-Sunah, paravojne grupe povezane s IS-om koja je prošlog ljeta izvela bombaški napad na crkvu u Damasku.

Jedan regionalni obavještajni zvaničnik također je prošle jeseni potvrdio da se Al-Šaraa suočio s pokušajima atentata koji su spriječeni nakon što je sirijski sigurnosni aparat dobio obavještajne podatke od susjedne zemlje o planiranim napadima, piše The Guardian.

Pojačana regrutacija

IS je pojačao regrutaciju članova nakon pada Asada u decembru 2024. godine, predstavljajući Al-Sharaa, koji je ranije predvodio islamističku pobunjeničku grupu, kao otpadnika od vjere. Grupa je objavila fotografije Al-Sharaae na sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kao dokaz da se okrenuo Zapadu i napustio svoje islamističke korijene.

Prema izvještaju UN-a, IS je fokusiran na destabilizaciju nove vlade u Damasku i "aktivno koristi sigurnosne praznine i neizvjesnost" u zemlji. Dodaje se da je Al-Sharaa bio "primarna meta" IS-a u Siriji te da je grupa djelovala putem različitih paravan-organizacija širom zemlje radi veće fleksibilnosti.

IS i dalje predstavlja izazov u Iraku i Siriji, a analitičari navode da se grupa posljednjih mjeseci pregrupisala, koristeći sigurnosni vakuum i veliku količinu oružja koje je preplavilo Siriju nakon što je Asadova vojska napustila svoje položaje. UN procjenjuju da grupa ima 3.000 boraca u dvije zemlje, od kojih je većina u Siriji.

Koalicija za poraz IS-a

Damask se u novembru pridružio međunarodnoj koaliciji za poraz IS-a, a nedavno je preuzeo kontrolu nad određenim brojem zatvora i kampova u kojima se drže osumnjičeni borci IS-a i njihove porodice na sjeveroistoku Sirije. Damask sada kontroliše kamp al-Hawl, u kojem boravi gotovo 25.000 članova porodica osumnjičenih boraca IS-a, a analitičari upozoravaju da je riječ o "tempiranoj bombi" za ovu radikalnu grupu.

IS je izveo nekoliko napada u Siriji od pada Asada, uključujući napad na američke i sirijske vojnike sredinom decembra, u kojem su ubijena tri Amerikanca, a tri Sirijca ranjena.