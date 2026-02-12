Erdoan: Više od 1.500 kompanija sa turskim kapitalom posluje u Srbiji

Predsjednik Republike Turske Redžep Tajip Erdogan najavio je da će u maju ili junu ove godine posjetiti Beograd i Novi Pazar, nakon susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Ankari u četvrtak.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Vučić je istakao da očekuje dosad najznačajniju posjetu turskog predsjednika Srbiji.

- Ponekad nešto kažem pa se to uvijek i ne dopadne predsjedniku Erdoanu, on je dovoljno mudar da prešuti i sačeka da se sve slegne i da onda napravi mir - rekao je Vučić.

Vučić: Erdoan veliki lider

Predsjednik Srbije pohvalio je mudrost, iskustvo i liderske sposobnosti turskog kolege, naglasivši važnost Balkanske mirovne platforme te poručivši da je spreman prisustvovati njenim sastancima ukoliko dobije poziv.

Vučić je Erdoana nazvao "velikim liderom, ne samo Turske i regiona nego i svijeta".

Dodao je da su razgovori bili izuzetno sadržajni i konkretni, te da Srbija jasno razumije politički i ekonomski značaj Turske kao jednog od najvažnijih partnera.

- Mi dobro razumijemo i turski politički značaj i ulogu u ekonomiji i u vojnoj industriji i u svakom drugom segmentu društva - rekao je Vučić.

Govoreći o vanjskotrgovinskoj razmjeni, naveo je da ona kontinuirano raste i da se približava ranije postavljenom cilju od pet milijardi eura.

- Kada je Erdoan rekao ranije da je cilj da dođemo do pet milijardi eura spoljnotrgovinske razmjene Srbije i Turske, što sam i ja ponovio, a bio sam skeptičan pošto je tada naša razmena bila 800 do 900 miliona eura, a već danas je oko 3,5 milijarde. Vidi se da smo na dobrom putu da dostignemo razmjenu od pet milijardi - kazao je Vučić.

"Turska nikada ne zanemaruje Balkan"

Redžep Tajip Erdoan poručio je da Turska ulaže napore u očuvanje mira i stabilnosti u svojoj regiji i šire, "u vrijeme rastuće globalne neizvjesnosti", ističući da Ankara "nikada ne zanemaruje Balkan".

Obraćajući se novinarima u Predsjedničkom kompleksu u Ankari, Erdoan je naglasio regionalni angažman Turske i napore usmjerene ka jačanju stabilnosti na Balkanu kroz diplomatske inicijative.

U vrijeme rastuće globalne neizvjesnosti, Turska radi na osiguranju mira i stabilnosti u našoj regiji i šire, i nikada ne zanemarujemo Balkan", poručio je, zahvalivši Vučiću na podršci Balkanskoj mirovnoj platformi koju predvodi Turska.

Širenje turskih investicija

Erdoan je ukazao i na snažan rast ekonomske saradnje dvije zemlje.

- Ukupan obim trgovine Turske sa Srbijom dostigao je prošle godine 3,5 milijardi dolara, dok se korak po korak krećemo prema našem cilju od 5 milijardi dolara - rekao je.

Govoreći o investicijama, naglasio je da se prisustvo turskog kapitala u Srbiji višestruko povećalo.

- Dok je 2015. godine u Srbiji poslovalo oko 100 kompanija s turskim kapitalom, danas je taj broj premašio 1.500, a ukupan iznos investicija dostigao je 300 miliona dolara - istakao je Erdoan.

Posebno je podvukao rast turističke razmjene između dvije zemlje.

- Danas je Turska druga turistička destinacija za turiste iz Srbije - rekao je, dodajući da su turski državljani na prvom mjestu po broju posjeta Srbiji.

Zajedničkoj konferenciji za novinare prethodio je plenarni sastanak delegacija Srbije i Turske, kojem su prisustvovali Redžep Tajip Erdoan i Aleksandar Vučić.

Predsjednik Srbije boravio je u jednodnevnoj posjeti Turskoj, gdje je razgovarao s Redžepom Tajipom Erdoanom o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima.

Uoči sastanka Vučić je poručio da očekuje važne razgovore o temama od zajedničkog interesa za dvije zemlje i dva naroda, kao i o situaciji u regionu.

- Uvjeren sam da će ova posjeta doprinijeti daljem jačanju odnosa Srbije i Turske, kao i produbljivanju ekonomske saradnje, investicija i zajedničkih projekata. Razgovaraćemo i o regionalnim pitanjima, stabilnosti na Balkanu i svim drugim izazovima sa kojima se suočavamo u složenim globalnim okolnostima - naveo je Vučić na svom Instagram nalogu.