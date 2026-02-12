Tramp: Moramo postići dogovor s Iranom, inače će biti vrlo traumatično

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da očekuje da će sporazum s Iranom poprimiti oblik tokom sljedećeg mjeseca, upozoravajući Teheran da neuspjeh u postizanju konsenzusa predstavlja velike opasnosti, javlja Anadolu.

Na pitanje novinara u Bijeloj kući o vremenskom okviru koji predviđa za postizanje dogovora, američki predsjednik je rekao: "Pretpostavljam da bi se nešto takvo trebalo dogoditi brzo tokom sljedećeg mjeseca."

- Moramo postići dogovor, inače će biti vrlo traumatično. Ne želim da se to dogodi, ali moramo postići dogovor. Trebali su postići dogovor prvi put. Umjesto toga, dobili su 'Ponoćni čekić', i ovo će biti vrlo traumatično za Iran ako ne postignu dogovor - rekao je, misleći na američke napade na iranska nuklearna postrojenja prošlog juna.

Sastanak s Netanjahuom

- Jučer smo imali vrlo dobar sastanak s Bibijem Netanjahuom (izraelski premijer Benjamin) i on razumije, ali u konačnici ovisi o meni. Ako dogovor ne bude vrlo pošten i vrlo dobar dogovor s Iranom, onda će to, mislim, biti vrlo teško vrijeme za njih - dodao je.

Tramp je ubrzo nakon završetka sastanka rekao da "nije postignuto ništa definitivno osim što sam insistirao da se pregovori s Iranom nastave kako bi se vidjelo može li se postići dogovor ili ne."

Na pitanje želi li Netanjahu da Trump odustane od razgovora, američki predsjednik je rekao: "Nismo o tome razgovarali. Razgovarat ću s njima koliko god želim i vidjet ćemo možemo li postići dogovor s njima.“

Pregovori u Omanu

SAD i Iran su prošlog petka održali pregovore u Omanu prvi put od napada u junu, a očekuje se da će održati još rundi razgovora u još uvijek neodređenom datumu. Sastanak je označio kraj otprilike osmomjesečne suspenzije.

Usred pregovora, SAD je značajno povećao vojno prisustvo u regiji, dok Tramp upozorava Iran da mora postići dogovor.

SAD je već rasporedio nosač aviona "USS Abraham Lincoln" iz Južnog kineskog mora.

Iran je tvrdio da SAD i Izrael izmišljaju izgovore za vojnu intervenciju i promjenu režima, upozoravajući da će odgovoriti na svaki vojni napad, čak i ako je ograničen, i insistirajući na ukidanju zapadnih ekonomskih sankcija u zamjenu za ograničenja njegovog nuklearnog programa.

Tačka spora

Obogaćivanje urana ostaje centralna tačka spora.

SAD zahtijeva od Irana da zaustavi obogaćivanje urana i prebaci visoko obogaćeni uran iz zemlje - što Teheran ne može prihvatiti.

Vašingtonje nastojao uključiti iranski raketni program i njegovu podršku oružanim grupama u regiji u pregovore, ali Teheran je više puta rekao da neće pregovarati o pitanjima izvan svog nuklearnog programa.