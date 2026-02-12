Zelenski kaže da neće zaključiti nikakav mirovni sporazum s Rusijom ako je loš za Ukrajinu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u intervjuu za The Atlantic objavljenom u četvrtak da radije ne zaključuje nikakav mirovni sporazum s Rusijom nego da prisiljava Ukrajince da prihvate loš dogovor.

Američki časopis je izvijestio da raste zabrinutost nekih članova kruga bliskog Zelenskom da se njegov prozor za postizanje rješenja zatvara i da bi se Ukrajina mogla suočiti s godinama kontinuiranog, mučnog sukoba ako se ovog proljeća ne dogovori kraj rata.

Citirano je da je Zelenski rekao da bi radije prihvatio "nikakav dogovor nego prisilio svoj narod da prihvati loš".

- Čak i nakon (skoro) četiri godine intenzivnog ratovanja, on kaže da je spreman da se nastavi boriti ako je to potrebno da se osigura dostojanstven i trajan mir - navodi se u članku, uz napomenu da je Zelenski rekao da "Ukrajina ne gubi" kada su ga pitali o njegovoj procjeni položaja Kijeva na prvoj liniji fronta.

Dvije runde trilateralnih pregovora između Rusije, Ukrajine i SAD-a održane su u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abu Dhabiju, 23. i 24. januara i 4. i 5. februara.

U daljnjim komentarima za časopis, Zelenski je rekao da "nema veće pobjede" za američkog predsjednika Donalda Trampa od pronalaženja rješenja za rat između Rusije i Ukrajine.

- Za njegovo naslijeđe, to je broj 1 - rekao je, dodajući da bi postizanje takvog rješenja prije američkih međuizbora u novembru bila "najpovoljnija situacija" za Trampa.

- Da, on želi da bude manje mrtvih. Ali, ako vi i ja razgovaramo kao odrasli, to je za njega samo pobjeda, politička - dodao je.

Ove izjave su uslijedile nakon što je Zelenski tokom vikenda novinarima rekao da SAD insistira na rješavanju rata između Rusije i Ukrajine "do početka ovog ljeta" i da će Vašington "vjerovatno vršiti pritisak na stranke u skladu s ovim rasporedom".

U izjavama koje su objavili ukrajinski mediji, rekao je da Kijev razumije da "unutrašnja pitanja" u SAD-u utiču na ovaj rok, posebno misleći na početak predizborne kampanje za međuizbore kasnije ove godine.