Tramp: Odbijanje Hercoga da pomiluje Netanjahua je sramotno

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da je dosadašnje odbijanje izraelskog predsjednika Isaka Hercoga da pomiluje premijera Benjamina Netanjahua sramotno, javlja Anadolu.

- Imate predsjednika koji odbija da mu da pomilovanje. Mislim da bi se taj čovjek trebao stidjeti, pomilovanje zbog ovog suđenja koje se odvija. Predsjednik Izraela, primarna moć koju ima je moć da daje pomilovanja - rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu.

- Rekao je da ga je dao pet puta, ali da to ne želi učiniti, jer pretpostavljam da gubi svoju moć. Mislim da bi ga se narod Izraela zaista trebao stidjeti. Sramotno je što ga ne daje - dodao je.

Netanjahu je formalno podnio zahtjev za pomilovanje 30. novembra prošle godine, tražeći oslobađanje od optužbi za korupciju bez priznavanja prekršaja ili povlačenja iz javnog života.

Odgovor Hercogovog ureda

Kao odgovor, Hercogov ured je odbacio ono što je nazvao "bilo kakvim utjecajem vanjskih ili unutarnjih pritisaka bilo koje vrste".

- Radi pojašnjenja, zahtjev premijera trenutno se razmatra u Ministarstvu pravde radi pravnog mišljenja u skladu s utvrđenim procedurama - navodi se u saopćenju ureda, prema novinama "Times of Israel".

- Tek nakon završetka tog procesa predsjednik Hercog će razmotriti zahtjev u skladu sa zakonom, najboljim interesima države Izrael, vođen svojom savješću i bez ikakvog utjecaja vanjskih ili unutarnjih pritisaka bilo koje vrste - dodaje se.

Od početka suđenja, Netanjahu je dosljedno negirao sve optužbe. Međutim, prema izraelskom zakonu, predsjednik može odobriti pomilovanje samo nakon priznanja krivice.

Tri odvojena slučaja

Premijer se suočava s optužbama u tri odvojena slučaja, poznata kao Slučaj 1000, Slučaj 2000 i Slučaj 4000. Optužnice je krajem novembra 2019. godine podigao tadašnji državni tužilac Avičai Mandelblit.

Slučaj 1000 se fokusira na tvrdnje da su Netanjahu i članovi njegove porodice primali skupe poklone od bogatih biznismena u zamjenu za političke usluge.

Slučaj 2000 uključuje tvrdnje da je Netanjahu razgovarao s Arnonom Mozesom, izdavačem privatnih novina "Yedioth Ahronoth", u nastojanju da osigura povoljno medijsko izvještavanje.

Slučaj 4000 se fokusira na optužbe da je Netanjahu odobrio regulatorne pogodnosti Šaulu Eloviču, bivšem vlasniku web stranice Walla i višem rukovodiocu telekomunikacijske kompanije Bezeq, u zamjenu za pozitivan medijski nastup.

Netanjahuovo suđenje traje od 2020. godine. On i dalje odbacuje optužbe, prikazujući ih kao politički motivisan pokušaj da ga se prisili da napusti funkciju.

Pored domaćih postupaka, Netanjahu se suočava i s