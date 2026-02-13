GRAS se oglasio o tramvajskoj nesreći: "Ovo je rana za cijeli grad"

Tragedija koja se dogodila danas u Sarajevu zauvijek je obilježila ovaj dan. Izgubljen je jedan mladi život. Porodici djeteta izražavamo iskreno i duboko saučešće. Drugom djetetu, koje vodi najtežu životnu borbu, želimo snagu i polažemo nadu u stručnost ljekara, saopćeno je večeras iz KJKP GRAS.

- Naši vozači jutros su krenuli na posao kao i svakog dana, svjesni odgovornosti koju nose. Danas su slomljeni. Slomljen je i cijeli kolektiv. Ljudi koji godinama voze ovim gradom, koji su prevezli generacije Sarajlija, večeras kući odlaze sa teretom koji je teško opisati riječima - navodi se u saopćenju povodom današnje nesreće, do koje je došlo nakon što je tramvaj iskočio iz šina, pri čemu je jedna osoba poginula, a više njih povrijeđeno.

Ističu da je GRAS dio Sarajeva više od jednog vijeka.

- Sa ovim gradom smo prošli ratove, zime bez struje, poplave, nestašice. Danas prolazimo kroz bol koju osjećaju i naši radnici i naši sugrađani. Ovo je rana za cijeli grad. U potpunosti smo na raspolaganju i sarađujemo sa nadležnim organima i porodicama. Svaka činjenica mora biti utvrđena i svaka će biti dostupna javnosti - navodi se u saopćenju.