Trampov ministar zdravstva u podcastu priznao da je "šmrkao kokain s WC daski"

Sekretar za zdravstvo i socijalne usluge SAD-a Robert F. Kenedy Mlađi dao je zapanjujuće priznanje tokom gostovanja u podcastu u četvrtak, vezano za svoju ranije priznatu upotrebu droga.

Tokom intervjua s komičarem Teom Vonom u podcastu "This Past Weekend w/Theo Von", Kenedi je emisiju započeo pričom o tome kako je upoznao Vona.

- Godinama smo zajedno u oporavku - rekao je Kenedi.

Von je potvrdio da su se upoznali na ranojutarnjim sastancima oporavka prije pandemije COVID-19. Kenedi, koji je u oporavku više od 40 godina, potom je počeo govoriti o tome kako je formirao "piratsku" grupu ljudi koja je nastavila da se sastaje tokom pandemije, što je dovelo do njegovog priznanja.

- Rekao sam to kad smo se okupili i rekao sam: 'Nije me briga šta će se desiti, ići ću na sastanak svaki dan'. Ne bojim se klice, nekada sam šmrkao kokain s WC dasaka. Znam da će me ova bolest ubiti. Ako je ne liječim, a za mene to znači odlazak na sastanke svaki dan, to je jednostavno loše za moj život - kazao je Kennedy.

Nakon toga, njih dvojica su kratko razgovarali o oporavku, prije nego što su prešli na niz drugih tema, uključujući Kenedijev rad u Ministarstvu zdravstva i socijalnih usluga (HHS) te njegovu karijeru advokata.

Kenedi je ranije priznao upotrebu kokaina, budući da je u javnosti govorio o svojim problemima s drogom. Kada je imao 16 godina, uhapšen je zbog posjedovanja marihuane. U Južnoj Dakoti je 1983. godine uhapšen zbog posjedovanja heroina. Kenedi je kazao da ga je to drugo hapšenje dovelo do trijeznosti.

Predsjednik Donald Tramp nominovao je Kenedija za ministra zdravstva u januaru 2025. godine, a Senat je njegovu nominaciju potvrdio narednog mjeseca.