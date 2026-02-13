Najveći nosač aviona na svijetu isplovio prema Bliskom istoku

Prema Bliskom istoku iz Karipskog mora isplovio je najveći nosač aviona na svijetu, potvrdila je u četvrtak osoba upoznata s planovima, dok predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) razmatra moguće vojne poteze protiv Irana.

Pojačan pritisak

Preusmjeravanje nosača USS Gerald R. Ford, o čemu je prvo izvijestio The New York Times, znači da će se u toj regiji naći dva nosača aviona sa svojim pratećim ratnim brodovima, u trenutku kada Tramp pojačava pritisak na Iran da pristane na dogovor o svom nuklearnom programu.

Nosač aviona USS Abraham Lincoln i tri razarača naoružana navođenim raketama stigli su na Bliski istok prije više od dvije sedmice.

Riječ je o brzom zaokretu za nosač Ford, koji je Tramp prošlog oktobra poslao iz Sredozemnog mora u Karibe, dok je administracija gradila ogromno vojno prisustvo uoči iznenadnog upada prošlog mjeseca u kojem je uhapšen tadašnji predsjednik Venecuele Nicolás Maduro.

Ovaj potez čini se i u suprotnosti s Trampovom strategijom nacionalne sigurnosti, koja je naglasak stavljala na zapadnu hemisferu u odnosu na druge dijelove svijeta.

Duga misija

Tramp je u četvrtak upozorio Iran da bi neuspjeh da postigne dogovor s njegovom administracijom bio "vrlo traumatičan". Iran i Sjedinjene Države prošle sedmice vodile su posredne pregovore u Omanu.

- Pretpostavljam tokom narednog mjeseca, nešto tako. To bi se trebalo brzo desiti. Oni bi se trebali vrlo brzo složiti - kazao je Tramp, odgovarajući na pitanje o roku za postizanje dogovora s Iranom o njegovom nuklearnom programu.

Tramp je početkom sedmice u razgovoru za Axios rekao da razmatra slanje druge udarne grupe nosača aviona na Bliski istok.

Američki predsjednik u srijedu je vodio duge razgovore s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu) i kazao da je insistirao kod izraelskog lidera da pregovori s Iranom moraju biti nastavljeni. Netanjahu poziva administraciju da pritisne Teheran da smanji svoj balistički raketni program i okonča podršku militantnim grupama poput Hamasa i Hezbollaha kao dio svakog budućeg sporazuma.

Nosač USS Ford krenuo je u misiju krajem juna 2025. godine, što znači da će posada za dvije sedmice biti u osmom mjesecu rasporeda. Iako nije jasno koliko će dugo brod ostati na Bliskom istoku, ovaj potez postavlja posadu pred neuobičajeno dugu misiju.