Mađarsku potresa afera: Lider opozicije priznao da je upao u klopku

Vođa mađarske opozicije i glavni izazivač Viktora Orbana, Peter Magjar (Magyar), priznao je da je bio namamljen u "medenu zamku" od strane svoje bivše djevojke. Međutim, odbacio je optužbe o konzumiranju droga.

Magjar tvrdi da je cijelu operaciju orkestrirala Orbanova vlada koristeći metode tajne službe.

Lični napadi

Magjarova stranka Tisza trenutno je glavni konkurent Orbanovom Fideszu na aprilskim izborima u Mađarskoj i, prema anketama, trenutno vodi. Predizborna kampanja se u posljednje vrijeme zaoštrila ličnim napadima na aktiviste i kandidate, kao i upotrebom deepfake videa.

Fotografije sobe s krevetom počele su kružiti internetom u utorak, uz sugestije da su povezane sa seks snimkom na kojem se nalazi Magjar.

U videu objavljenom na društvenim mrežama u četvrtak poslijepodne, lider opozicije je priznao da je u avgustu 2024. godine, nakon jedne zabave, posjetio stan sa fotografije te da je imao dobrovoljni seksualni odnos sa svojom bivšom djevojkom.

- Te noći nisam shvatio da se suočavam s operacijom tajne službe, pa sam dopustio da budem zaveden. Ali kasnije sam shvatio da sam ušetao u klasičnu kompromitujuću situaciju u ruskom stilu. Ipak, budući da nisam učinio ništa nezakonito, moja savjest je čista - rekao je Magjar.

Negirao uzimanje narkotika

Magjar je izjavio da su druge osobe prisutne u stanu vjerovatno imale drogu kod sebe, ali je negirao da je on konzumirao bilo kakve narkotike, dodavši da je spreman podvrgnuti se testu na droge.

- Ne znam kako će slike i audio snimci, nezakonito zabilježeni u stanu opremom tajne službe, biti naknadno manipulisani, ali predlažem da se cijeli snimak napravljen u sobi objavi bez rezova - poručio je Magjar.

Lider stranke Tisza smatra da je kampanja sa seks snimkom usmjerena na njegovu porodicu i da ima za cilj da ga psihički slomi.

- Čelnici Fidesza znaju da su moji sinovi sa mnom ove sedmice, dok naša terenska kampanja počinje sljedeće sedmice. Htjeli su uništiti ovaj period i staviti me pod još veći psihički pritisak, pa sam napravio grešku. Neće uspjeti - rekao je Magjar.

Predstavnici vladajućeg Fidesza negirali su umiješanost u distribuciju fotografija ili saznanja o videu. Prema mađarskom zakonu, objavljivanje seksualno eksplicitnih slika bez pristanka je krivično djelo.

Ove optužbe dolaze u ključnoj fazi kampanje. Stranka Tisza, osnovana prije samo dvije godine, sada vodi ispred Fidesza sa 35% naspram 28% među opredijeljenim glasačima, prema podacima Instituta za istraživanje 21.

Viktor Orban vlada Mađarskom od 2010. godine s apsolutnom većinom. Promjena vlasti bi mogla preoblikovati odnos Mađarske s Evropskom unijom i njen stav o ratu u Ukrajini.