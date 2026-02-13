Nobelovka iz Irana teško zlostavljana: Vukli je za kosu i tukli drvenim štapovima

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Narges Mohammadi koja je u zatvoru, bila je podvrgnuta premlaćivanju i zlostavljanju opasnom po život od strane iranskih vlasti, saopćio je u srijedu Norveški Nobelov odbor, pozivajući se na vjerodostojna izvješća koja je njegov predsjednik opisao kao užasavajuća.

Horgen vatne Frijednes (Jørgen Watne Frydnes), predsjednik Norveškog Nobelovog odbora, izjavio je za CNN da je odbor užasnut izvještima koja je primio o nedavnom hapšenju i pritvaranju Mohammadi, piše CNN.

Užasavajući izvještaji

Prema tim izvještajima, tokom hapšenja u decembru snage sigurnosti su je više puta tukle drvenim štapovima i palicama te vukle po tlu za kosu, pri čemu je zadobila povrede koje su joj ostavile otvorene rane na glavi. Fridnes je rekao da su je također opetovano udarali nogom u područje zdjelice i genitalija, zbog čega trpi jake bolove te ne može sjediti ni normalno funkcionirati.

- Izvještaji su, zapravo, užasavajuća. Ovo predstavlja okrutno i nehumano postupanje, očito kršenje međunarodnog humanitarnog prava - rekao je Fridnes. Dodao je da su se teška ispitivanja i zastrašivanje nastavili tokom njezinog pritvora te da joj je uskraćena odgovarajuća i trajna medicinska skrb. CNN se obratio iranskom Ministarstvu vanjskih poslova i njegovoj misiji pri UN-u u Njujorku za komentar.

Strah za život

Fridnes je izrazio posebnu zabrinutost s obzirom na poznatu srčanu bolest Mohammadi i druga zdravstvena stanja, upozorivši da se njezine zdravstvene potrebe ne rješavaju na odgovarajući način.

- Definitivno se brinemo da više neće moći živjeti - rekao je, navodeći ozbiljnost njezina stanja i eskalaciju zlostavljanja posljednjih sedmica. Njen je slučaj povezao s onim što je opisao kao šira nezakonita masovna ubistva i represiju nakon nedavnih protesta u Iranu, nazvavši postupanje prema njoj još jednim primjerom obračuna režima.

Govoreći o tome što Nobelov odbor može poduzeti, Fridnes je rekao da se izravno obraćaju iranskim vlastima da poštuju međunarodno pravo i prestanu s kršenjima. Također je pozvao međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Teheran.

- Ovo je poziv i režimu u Iranu i međunarodnoj zajednici da izvrše pritisak na njih kako bi se osigurala sigurnost gospođe Mohammadi - rekao je. Pozvao je vlade koje su u kontaktu s Iranom da njezino trenutno i bezuvjetno puštanje na slobodu učine dijelom svojih razgovora.

Fridnes je priznao da dodjela Nobelove nagrade za mir pojedincima koji se suočavaju s progonom može nositi rizike, potencijalno pojačavajući pritisak na njih. Međutim, napomenuo je da je Mohammadi godinama preuzimala značajne rizike i prije nego što je primila nagradu te je ostala nepokolebljiva u zagovaranju "žene, život, sloboda", slogana iranskih protesta, kao i demokratije i temeljnih ljudskih prava u Iranu.

Nova kazna

Mohammadi, jedna od najistaknutijih iranskih aktivistica za ljudska prava, dobila je Nobelovu nagradu za mir 2023. godine i provela je veći dio posljednja dva desetljeća u zloglasnom teheranskom zatvoru Evin. U decembru 2024. iranske vlasti su joj obustavile izvršenje zatvorske kazne kako bi se oporavila od operacije, ali je ponovno uhapšena godinu dana kasnije i od tada je u pritvoru.

Prošle subote osuđena je na više od sedam dodatnih godina zatvora, prema riječima njenog advokata. Nova kazna izrečena je usred širokog obračuna s neistomišljenicima u Iranu nakon masovnih protesta protiv režima u januaru koji su zemlju gurnuli u krizu.

Prekinut štrajk glađu

U nedjelju je Mohammadi prekinula štrajk glađu koji je započela početkom februara u znak protesta protiv "nezakonitog pritvaranja, užasnih zatvorskih uvjeta i uskraćivanja kontakta s porodicom i advokatima", saopćila je njezina zaklada. Zaklada je navela izvještajima koja ukazuju da je njezino fizičko stanje "duboko zabrinjavajuće".

U kratkom telefonskom razgovoru u nedjelju s advokatom Mostafom Nilijem, Mohammadi je rekla da je prošle sedmice bila hospitalizirana, ali je vraćena u pritvorski centar u Mashhadu prije nego što je njeno liječenje dovršeno. Mohammadi ima historiju bolesti koja uključuje srčane udare, bolove u prsima i visok krvni pritisak, kao i probleme s kičmom i druge bolesti, navodi zaklada koju vodi njena porodica.