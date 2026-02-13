Japan zaplijenio kineski brod, uhapšen kapetan, čeka se odgovor iz Kine

Zbog sumnje da se nije zaustavio na naređenje za inspekciju u japanskoj isključivoj ekonomskoj zoni, kapetan kineskog ribarskog broda je uhapšen, a plovilo su zaplijenile japanske vlasti, potvrdili su nadležni zvaničnici.

Iako je Japan posljednjih godina plijenio ribarske brodove iz Južne Koreje i Tajvana, ovaj incident je prvi koji uključuje kineski brod još od 2022. godine.

Nove tenzije

Analitičari upozoravaju da bi ovaj događaj mogao dodatno rasplamsati tenzije između Tokija i Pekinga, posebno nakon žestokog diplomatskog spora koji je izbio krajem prošle godine.

Japanska Agencija za ribarstvo saopćila je u petak da je kapetan broda, 47-godišnji kineski državljanin, uhapšen pod optužbom da je "pokušao izbjeći inspekciju na brodu" u vodama kod jugozapadne prefekture Nagasaki. Incident se dogodio u četvrtak, oko 165 kilometara jugozapadno od otoka Meshima.

- Kapetanu plovila naređeno je da se zaustavi radi inspekcije koju provodi ribarski inspektor, ali plovilo nije ispoštovalo naredbu i dalo se u bijeg - navodi se u saopćenju agencije.

Kapetan je uhapšen istog dana, a na brodu se u tom trenutku nalazilo još 10 članova posade.

Japanski javni servis NHK izvijestio je da je brod "sposoban za ulov velike količine ribe, poput skuše i šnjura". Agencija sumnja da je brod ušao u japansku isključivu ekonomsku zonu (EEZ) kako bi vršio nezakonit ribolov. Još uvijek nije otkriveno da li je kapetan priznao optužbe, uz obrazloženje da bi to moglo utjecati na istragu.

Ministarstvo vanjskih poslova Kine nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.

Nezakonite operacije

Glavni sekretar japanskog kabineta, Minoru Kihara, izjavio je na konferenciji za novinare u petak da će Japan "nastaviti poduzimati odlučne mjere u svojim aktivnostima provedbe zakona kako bi spriječio i odvratio nezakonite ribolovne operacije stranih plovila".

Ovaj incident dolazi u osjetljivom trenutku. Kina već ima niz teritorijalnih sporova s Japanom, a incidenti su česti oko otoka Senkaku, koje Kina naziva Diaoyu.

Odnosi su se dodatno pogoršali u novembru, kada je japanska premijerka Sanae Takaiči (Takaichi) razbjesnila Kinu sugestijom da bi Japan mogao vojno intervenirati ako Peking pokuša silom zauzeti Tajvan, koji smatra svojom teritorijom.

Peking je tada pozvao japanskog ambasadora na razgovor kako bi osudio izjave premijerke Takaiči, upozorio kineske građane da ne putuju u Japan te proveo zajedničke zračne vježbe s Rusijom u Istočnom kineskom moru i zapadnom Pacifiku. Također, Kina je pooštrila kontrolu izvoza u Japan za predmete s potencijalnom vojnom upotrebom i navodno obustavila uvoz japanskih morskih plodova.