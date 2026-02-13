Uspješna advokatica završila karijeru: Epstina nazivala slatkišem

Glavna pravna savjetnica moćne investicione banke Goldman Sachs, Ketrin Rumler (Kathryn Ruemmler), napušta svoju funkciju.

Razlog za to su podaci koji su procurili o njenom bliskom odnosu s osuđenim seksualnim prijestupnikom Džefrijem Epstinom (Jeffrey Epstein).

Izvršni direktor Goldman Sachsa, David Solomon, potvrdio je u četvrtak da je prihvatio njenu ostavku. Odluka dolazi nakon ogromnog pritiska javnosti i medija, a nakon što je Ministarstvo pravosuđa SAD objavilo hiljade e-mailova koji bacaju novo svjetlo na njenu povezanost s pokojnim finansijerom.

Prepiska pokazuje da je Rumler održavala lični i profesionalni odnos s Epstinom godinama nakon što je on 2008. godine prvi put osuđen za podvođenje maloljetnice. U porukama su razmjenjivali savjete o njenoj karijeri, raspravljali o njegovim zločinima, a Rumler mu se obraćala nadimcima poput "sweetie" (slatkišu) i "Uncle Jeffrey" (ujak Džefri).

U jednom od e-mailova iz 2015. godine, Rumler mu je čestitala rođendan uz želje da ga provede sa svojom "jedinom pravom ljubavi", na što joj je Epstin odgovorio porukom neprimjerenog i eksplicitnog sadržaja.

Također, Wall Street Journal je ranije objavio da je Ruemmler bila jedna od tri osobe koje je Epstein pozvao iz zatvora odmah nakon hapšenja 2019. godine zbog optužbi za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica.

Ovaj skandal je posebno problematičan s obzirom na visoke funkcije koje je Rumler obavljala. Između 2009. i 2011. godine bila je na visokim pozicijama u Ministarstvu pravosuđa pod administracijom Baraka Obame, a od 2011. do 2014. godine radila je kao glavna pravna savjetnica u Bijeloj kući.

U Goldman Sachs je stigla 2020. godine iz jedne od najvećih svjetskih advokatskih firmi, Latham & Watkins.

Iako se o njihovoj povezanosti spekulisalo mjesecima, vrh Goldman Sachsa je do sada čvrsto stajao uz nju. Ipak, nakon posljednje objave e-mailova, pritisak je postao neodrživ.

- Ketrin je bila izvanredna savjetnica i zahvalni smo joj na doprinosu i pravnim savjetima o nizu važnih pitanja za firmu. Prihvatio sam njenu ostavku i poštujem njenu odluku - naveo je David Solomon u zvaničnom saopštenju.

Portparol banke potvrdio je da će njena ostavka zvanično stupiti na snagu krajem juna ove godine.

Slučaj Džefrija Epstina i dalje nastavlja potresati svjetsku elitu, jer su njegove veze s bogatim i moćnim pojedincima postale politički i društveni "eksploziv" širom svijeta, čak i godinama nakon njegove smrti u zatvoru.