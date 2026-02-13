Nova posada stiže na Međunarodnu svemirsku stanicu nakon medicinske evakuacije

Nova posada je u petak poletjela prema Međunarodnoj svemirskoj stanici kako bi zamijenila astronaute koji su se ranije vratili na Zemlju u okviru prve medicinske evakuacije u historiji NASA-e.

Kompanija SpaceX lansirala je zamjensku posadu što je prije bilo moguće, na zahtjev NASA-e, šaljući američke, francuske i ruske astronaute na planiranu misiju koja će trajati osam do devet mjeseci, odnosno do jeseni. Očekuje se da će četveročlana posada stići u orbitalni laboratorij sutra, popuniti upražnjena mjesta nastala nakon evakuacije njihovih kolega prošlog mjeseca i vratiti svemirsku stanicu u puni kapacitet, prenosi Associated Press.

Dolazak astronauta

NASA je morala privremeno obustaviti svemirske šetnje i odgoditi druge aktivnosti dok je čekala dolazak svojih astronauta Jessice Meir i Jacka Hathawaya, Francuskinje Sophie Adenot, koja postaje druga Francuskinja u svemiru nakon pionirke Claudie Haigneré, i Rusa Andreja Fedjajeva. Oni će se pridružiti troje astronauta — jednom Amerikancu i dvojici Rusa — koji su proteklog mjeseca održavali rad svemirske stanice.

Tokom osam mjeseci na svemirskoj stanici, četvero astronauta će provesti niz eksperimenata, uključujući istraživanja o utjecaju mikrogravitacije na njihova tijela.

To će uključivati izvođenje simuliranog slijetanja na Mjesec kako bi se procijenilo kako nagle promjene gravitacije utiču na ljudsko tijelo i kognitivne sposobnosti.

Posada će također obavljati ultrazvučne preglede svojih krvnih sudova kako bi istražila promjene u cirkulaciji, kao i farmaceutska istraživanja povezana s bakterijama koje uzrokuju upalu pluća.