Rubio najavio novu eru geopolitike pred polazak u Njemačku

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco Rubio) izjavio je uoči svog odlaska u Evropu da planira razgovarati o "odlučujućem trenutku" s kojim se svijet suočava, kao i o redefinisanju uloge Sjedinjenih Američkih Država i njenih saveznika. Marko Rubio će od 13. do 16. februara boraviti u posjeti Njemačkoj, Slovačkoj i Mađarskoj, a centralni dio posjete bit će učešće na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji.

Govoreći novinarima prije polaska, Rubio je dao snažnu ocjenu trenutne geopolitičke situacije.

- Mislim da se svijet nalazi u odlučujućem trenutku. Svijet se mijenja veoma brzo, tačno pred našim očima. Stari svijet je nestao, iskreno govoreći, onaj svijet u kojem sam ja odrastao. Živimo u novoj eri geopolitike i to će zahtijevati od svih nas da preispitamo kako to izgleda i kakva će biti naša uloga- poručio je Rubio.

Dijalog se mora nastaviti

Dodao je da su mnogi od ovih razgovora već vođeni privatno sa saveznicima, ali da se taj dijalog mora nastaviti.

- Evropa je veoma važan region za SAD. Mi smo veoma čvrsto povezani s Evropom. Mislim da većina ljudi u ovoj zemlji može pratiti svoje kulturno ili lično porijeklo nazad do Evrope. Dakle, duboko smo vezani i naša budućnost je uvijek bila i nastavit će biti povezana - istakao je američki državni sekretar.

Na pitanje novinara o planu posjete, Rubio je potvrdio da će se u Munchenu vjerovatno sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Komentarišući trenutnu situaciju u Ukrajini i ruska bombardovanja tokom zime, Rubio je bio jasan.

- To je užasno. To je rat. Zato želimo da se rat završi. Ljudi pate, najhladniji je dio godine. To je nezamisliva patnja- rekao je Rubio, naglasivši napore SAD-a da se sukob privede kraju.

Sastanak s mađarskim premijerom

Pored Njemačke, Rubio putuje u Slovačku i Mađarsku. Posebno je istakao sastanak s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, naglasivši da Orban uživa podršku američkog predsjednika.

- Predsjednik je rekao da ga veoma podržava, a i mi također. Ovo je bila dobra prilika da posjetimo te zemlje koje su veoma kooperativne sa Sjedinjenim Državama- dodao je.

Minhenska sigurnosna konferencija održava se od 13. do 15. februara i okupit će šefove država i vlada iz oko 65 zemalja, kao i ministre vanjskih poslova i odbrane iz više od 90 država. Konferenciju će otvoriti njemački kancelar Friedrich Merz. Rusija ni ove godine ne učestvuje na forumu.

Rubio je na kraju poručio da saveznici žele znati u kojem pravcu idu SAD.

- Iskreno, oni žele znati kuda idemo i kuda bismo željeli ići s njima. To je naša nada za ovaj vikend - zaključio je Rubio.