Rusija najavila novi krug trilateralnih razgovora sa SAD i Ukrajinom iduće sedmice

Rusija je u petak objavila da će se se iduće sedmice održati novi krug razgovora s američkim i ukrajinskim zvaničnicima koji nastoje posredovati u okončanju četverogodišnjeg rata.

Dva prethodna kruga razgovora u Abu Dabiju (Abu Dhabiju), pod američkim vodstvom, nisu dovela do napretka, a Moskva i Kijev ostali su daleko jedni od drugih oko ključnog pitanja teritorija.

- Postoji dogovor da će se to zaista održati sljedeće sedmice. Obavijestit ćemo vas o mjestu i datumima - rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinarima, uključujući AFP, kada su ga pitali je li planiran novi sastanak.

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) nastoji okončati sukob, koji je započeo kada je Rusija pokrenula svoju potpunu vojnu ofanzivu u februaru 2022.

Jednostrano povlačenje

Moskva se držala svojih zahtjeva za sveobuhvatne teritorijalne i političke ustupke od Ukrajine - koje je Kijev odbio kao ravne kapitulaciji.

Rusija nastoji da se Ukrajina povuče iz istočne Donjecke regije - od koje ukrajinske snage još kontroliraju oko jedne petine.

Ukrajina je odbacila jednostrano povlačenje i želi snažne zapadne sigurnosne garancije kako bi odvratila Rusiju od ponovnog pokretanja ofanzive nakon bilo kakvog prekida vatre.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ovoj sedmici da je prihvatio američki prijedlog da se sljedeće sedmice drži krug pregovora u Miamiju.

Stotine hiljada vojnika i deseci hiljada civila ubijeni su u četverogodišnjem sukobu, najsmrtonosnijem u Evropi od Drugog svjetskog rata.

Rusija zauzima oko petinu ukrajinske zemlje - uključujući Krimski poluotok koji je zauzela 2014. i područja koja su separatisti koje podržava Moskva zauzeli prije 2022.