Snažna oluja pogodila Barcelonu, jedna žena preminula nakon rušenja krova

Četrdesetšestogodišnja žena preminula je u Barceloni nakon što ju je pogodio dio krova skladišta koji je otpuhan tokom osme oluje koja je u ovoj godini zahvatila Pirinejski poluotok, saopćili su zvaničnici.

Obilne kiše, grmljavina, snijeg i snažni vjetrovi u više navrata su pogodili Španiju i Portugal, nanoseći štetu infrastrukturi i poljoprivrednim usjevima te primoravajući vlasti na evakuaciju hiljada ljudi, javlja Reuters.

Španski ministar poljoprivrede Luis Planas izjavio je za nacionalnu televiziju TVE da je „niz od osam oluja zaista neočekivan“, te naglasio da je potrebno razmotriti da li je riječ o izuzetnom fenomenu ili bi se slične situacije mogle češće dešavati u budućnosti.

Više padavina od prosjeka

Prema njegovim riječima, oštećeno je oko 14.000 hektara zasada bobičastog voća, citrusa, maslina i drugih kultura, a ta brojka bi mogla značajno porasti. Državna meteorološka služba AEMET saopćila je da je Španija od oktobra zabilježila 38 posto više padavina od prosjeka.

U srednjovjekovnom portugalskom gradu Coimbri zvaničnici su dijelili letke upozoravajući na moguće velike poplave i naveli da bi oko 9.000 ljudi moglo biti evakuirano iz nizinskih područja.

Nivo vode na brani i akumulaciji Aguieira na rijeci Mondego blago je opao tokom noći, ali su najavljene nove padavine koje bi mogle uzrokovati izlijevanje i ozbiljne poplave nizvodno, saopćilo je gradsko vijeće.

Zatvorene škole

Zbog vremenskih neprilika zatvorene su škole i Univerzitet u Coimbri, a kompanijama je preporučeno da, gdje je to moguće, organizuju rad od kuće.

Meteorološka služba AEMET najavila je obilne padavine širom poluotoka i Balearskih ostrva, kao i snijeg na nižim nadmorskim visinama na sjeveru Španije.

Škole su zatvorene i u 22 grada u južnoj španskoj regiji Andaluziji, gdje je evakuirano oko 3.100 ljudi. U selu Grazalema, iz kojeg je ranije ovog mjeseca evakuirano 1.500 stanovnika zbog opasnosti od klizišta, prognozira se do 180 milimetara kiše u naredna 24 sata.

Žena u Barceloni povrijeđena je kada je dio krova pao na nju u četvrtak, a od zadobijenih povreda preminula je u bolnici u petak ujutro, saopćilo je Ministarstvo zdravstva Katalonije.