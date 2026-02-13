Video / Tramp upozorava Zelenskog: "Mora da se pokrene, Rusija hoće da napravi dogovor"

Mislim da će biti uspješni. A ako ne budu, to će biti loš dan za Iran, rekao je on

Tramp i Zelenski: Raniji susret. AP

A. O.

13.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) u intervjuu je izjavio da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodimir Zelensky) „mora da se pokrene“.

- Zelenski mora da se pokrene, Rusija hoće da napravi dogovor, a Zelenski mora da se pokrene jer će u suprotnom propustiti sjajnu priliku. On mora da se pokrene - rekao je Tramp.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) danas je također izjavio da vjeruje kako je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu. Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je rekao da smatra da se strane „veoma približavaju“ sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje.

Tramp je ponovio i svoje upozorenje da će Iran snositi posljedice ukoliko pregovori o njegovom nuklearnom programu ne uspiju.

- Mislim da će biti uspješni. A ako ne budu, to će biti loš dan za Iran - rekao je on.

Kako navodi NBC News, pozivajući se na dva neimenovana izvora upoznata s odlukom, borbena grupa nosača aviona USS Ford napušta Karibe i kreće ka Bliskom istoku, dok je ranije u region stigla borbena grupa nosača USS Abraham Linkoln.

# SAD
# DONALD TRUMP
# VOLODIMIR ZELENSKY
