Prevara teška 10 miliona eura: Uhapšeni zaposlenici Luvra i turistički vodiči u Parizu

Francuska policija uhapsila je devet osoba u okviru istrage o sumnjivoj prevari s ulaznicama vrijednoj 10 miliona eura u muzeju Luvr (Louvre) u Parizu. Među privedenima su i dva člana osoblja muzeja.

- Na osnovu informacija dostupnih muzeju, sumnjamo u postojanje mreže koja organizuje velike prevare - saopćili su iz Luvra.

Najposjećeniji muzej na svijetu slučaj je prijavio policiji nakon što je uočena sumnjiva šema prodaje ulaznica, što je rezultiralo hapšenjima. U pritvoru su završila dva zaposlenika muzeja, više turističkih vodiča te osoba za koju se vjeruje da je organizator cijele mreže. Ova afera s ulaznicama nova je kriza koja je pogodila Luvr.

Podsjećamo, muzej se još oporavlja od pljačke 19. oktobra, kada je grupa tokom dana upala u zgradu, provalila kroz prozor i za svega sedam minuta ukrala francuske krunske dragulje procijenjene na 88 miliona eura, nakon čega su pobjegli skuterima. Četvorica muškaraca su uhapšena i protiv njih se vodi formalna istraga, ali dragulji još nisu pronađeni.

Iz Luvra su naveli da bilježe rast različitih oblika prevara s ulaznicama.

Kako piše list Le Parisien, u sumnjivu šemu bili su uključeni turistički vodiči koji su navodno ciljali grupe kineskih posjetilaca. Prema navodima, iste ulaznice korištene su više puta za različite osobe. Istražitelji ispituju da li je ova mreža tokom protekle decenije mogla dovoditi i do 20 turističkih grupa dnevno.